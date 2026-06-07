Așa cum Sport.ro a anunțat încă din 5 iunie, Florentin Petre nu va mai face parte din staff-ul tehnic al formației din Ștefan cel Mare.

Informația a fost confirmată acum de președintele clubului, Andrei Nicolescu, care a explicat că înțelegerea fostului internațional era legată de cea a lui Kopic.

Nicolescu: „I se termină contractul odată cu Kopic”

Florentin Petre îl va urma pe tehnicianul croat la noua sa echipă, iar colaborarea cu Dinamo se încheie după un singur sezon petrecut în staff-ul primei echipe.

„Da, lui i se termină contractul odată cu încetarea contractului lui Kopic. Este o alegere pe care au făcut-o împreună. Acum, despre relația lor, este una specială, pe care o știu ei mai bine să o gestioneze”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.

Florentin Petre a ajuns în staff-ul lui Dinamo în vara anului 2024, după experiența de la Unirea Ungheni.

Ca jucător, fostul mijlocaș a evoluat pentru Dinamo între 1990 și 2006, perioadă în care a strâns 259 de meciuri și 43 de goluri în tricoul alb-roșu, contribuind la câștigarea a nouă trofee interne.