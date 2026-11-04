Hansi Flick a oferit vestea! Când revine Rodri, accidentat în Barcelona - Aston Villa

După eșecurile cu PSG și Real Madrid, Barcelona revenit pe linia de plutire. Catalanii au câștigat atât în La Liga, scor 6-1 în fața lui Alaves, cât și în Champions League, 3-0 în fața lui Aston Villa.

Când revine Rodri, accidentat în Barcelona - Aston Villa

Totuși, cele trei puncte obținute în „Faza Ligii” au fost umbrite de accidentarea lui Rodri. Mijlocașul a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit la pauză de Hansi Flick, Marc Bernal fiind cel care a intrat pe teren ulterior.

După victorie, Hansi Flick a transmis că așteaptă cu mare interes verdictul medicilor, în condițiile în care Rodri este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Dacă mijlocașul nu va fi recuperat la timp pentru duelul cu Atletico Madrid, atunci neamțul se va vaza pe serviciile lui Frenkie de Jong, olandezul fiind și el abia revenit după o perioadă de indisponibilitate.

„Rodri a resimţit un disconfort muscular şi trebuie să aşteptăm până mâine (astăzi). Avem patru zile la dispoziţie pentru a ne recupera şi a ne pregăti bine pentru meci.

Este foarte important că a revenit (n.r. - de Jong). Este la un nivel bun, aşa cum se poate vedea la antrenamente. Din punct de vedere fizic, nu este încă la 100%, ceea ce este normal.

Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Vrem să avem multă calitate pe fiecare poziţie, iar cu el avem acest lucru pe două poziţii” a declarat Hansi Flick pentru Movistar, după 3-0 cu Aston Villa.