Naţionala de rugby a României va disputa în luna noiembrie trei meciuri pe teren propriu, la Bucureşti, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, urmând să întâlnească Tonga (6 noiembrie), SUA (14 noiembrie) şi Canada (20 noiembrie).

Meciuri cu Tonga, SUA și Canada

În această săptămână, vineri, 6 noiembrie, ora 18:30, Stejarii vor debuta în World Rugby Nations Cup urmând să întâlnească Tonga.

Pentru această primă partidă, staff-ul tehnic a selecţionat un lot de 36 de jucători, 20 de înaintaşi şi 16 jucători de treisferturi, care evoluează în România, Italia şi Franţa.

România a început pregătirea săptămâna trecută la CSN "Elisabeta Lipă" Snagov, din lotul de 34 de jucători anunţat întorcându-se la cluburi Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara), Bogdan Andreica şi Alexander Dinu (CS Rapid), precum şi Toma Mîrzac (CSM Ştiinţa Baia Mare). De asemenea, Eduard Jumătate (Stade Francais) s-a alăturat României U20 care se pregăteşte pentru Campionatul European U20 de la Praga, Stejăreii urmând să plece în Cehia, vineri, 6 noiembrie.

Mulți ”stejari” joacă în Franța

Pentru meciul cu Tonga s-au alăturat colegilor în cantonamentul de la Snagov, Gabriel Rupanu şi jucătorii din Franţa: Gheorghe Gajion, Adrian Moţoc, Adrian Mitu, Atila Septar, Taylor Gontineac şi Nicolas Onuţu.

De remarcat revenirea după exact un an la echipa naţională a lui Atila Septar, acesta jucând ultimul meci în tricoul de Stejar în noiembrie 2025, în victoria în faţa Canadei, precum şi a lui Taylor Gontineac, acesta evoluând pentru România în februarie acest an, în meciul cu Germania din Rugby Europe Championship.

Lotul extins al României pentru meciul cu Tonga

Linia I:

Alexandru Savin (CS Rapid), Iulian Hartig (CS Dinamo), Eduard Matei (SCM USV Timişoara), James Scott (CS Rapid), Cosmin Manole (CS Dinamo), Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), Joji Sikote (CS Rapid), Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), Adrian Ţală (US Barbezieux), Gheorghe Gajion (RC Rouen)

Linia a II-a:

Logan Weidner (CS Rapid), Ştefan Iancu (SCM USV Timişoara), Matthew Tweddle (CS Rapid), Adrian Moţoc (Nissa Rugby)

Linia a III-a:

Cristi Boboc (CSA Steaua), Mihai Popescu (CS Dinamo), Iacopo Bianchi (Rovigo), Keanan Murray (CS Dinamo), Etienne Terblanche (CS Dinamo), Adrian Mitu (SAXV - Angouleme)

Mijlocaşi la grămadă:

Alin Conache (CSA Steaua), Rareş Mîrzac (CS Rapid), Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara)

Mijlocaşi la deschidere:

Ştefan Cojocariu (CS Rapid), Daniel Plai (SCM USV Timişoara)

Centri:

Mihai Graure (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timişoara), Fonovai Tangimana (CS Dinamo), Serge Le Mezec (RC Tarbes), Taylor Gontineac (Castres Olympique)

Aripi:

Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), Damian Bonaparte (CSA Steaua), Atila Septar (Nissa Rugby)

Fundaşi:

Marius Simionescu (SCM USV Timişoara), Nicolas Onuţu (RC Aubenas Vals)

Staff tehnic:

David Gérard - antrenor principal, Juan Pablo Orlandi - antrenor înaintare, Raphaël Saint-André - antrenor atac şi treisferturi, Benjamin Lapeyre - antrenor treisferturi şi skills, Gareth Adamson - preparator fizic principal, Daniel Carpo - preparator fizic secund & data scientist, Adrien Haas - preparator fizic secund, Gilles Soirat - analist de performanţă, Fabian Bunu - analist de performanţă, Petra Melinte - doctor, Marius Todosi - kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa - kinetoterapeut, David Popa - manager, Iulian Duţurlea - kitman