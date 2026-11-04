Formația londoneză a retrogradat din Premier League, la capătul sezonului trecut, și nu se regăsește nici în actuala campanie.

Vremuri agonizante pentru suporterii lui West Ham! După ce au asistat la retrogradarea echipei, în ultima etapă a sezonului trecut, acum fanii „fierb“ din cauza parcursului din Championship.

Salvatorul lui West Ham: „ciocănarii“ au adus un antrenor care a câștigat o avere la ultima sa echipă. Premier League, exclusiv pe VOYO

Drama „ciocănarilor“ e că au ajuns în situația actuală, deși pe bancă s-a aflat un nume respectat până acum câteva zile. Portughezul Nuno Espírito Santo (52 de ani) a fost adus, în septembrie anul trecut, după mandate la echipe precum Tottenham, Valencia sau Panathinaikos. Și, chiar dacă așteptările erau mari, în momentul acestei numiri, ulterior, West Ham s-a dus în cap!

După retrogradarea din Premier League, Nuno Espírito Santo a rămas în funcție, în speranța că va obține promovarea imediată, la capătul acestui sezon. Dar cum West Ham tocmai a ajuns la două înfrângeri succesive și a căzut pe 8, în clasamentul ligii secunde, soarta lui Espírito Santo a fost decisă. Portughezului i s-a arătat ușa, iar conducerea a și bătut deja palma cu noul antrenor.

Scott Parker, instalat pe post de salvator, la West Ham

Formația londoneză a anunțat, astăzi, aducerea lui Scott Parker (46 de ani). Acesta a semnat un contract până în iunie 2029. Cu precizarea că, în cazul în care Parker ar rata promovarea în Premier League, clubul se poate debarasa de el, fără să plătească vreo despăgubire financiară. În schimb, dacă noul antrenor va obține promovarea, contractul său va rămâne în vigoare până în iunie 2029.

Presa britanică n-a oferit, deocamdată, detaliile financiare ale acordului Scott Parker – West Ham. Dar antrenorul de 46 de ani e bine cotat în Anglia, dovadă și ultimul său contract, la Burnely. Aici, în perioada iulie 2024 – aprilie 2026, Parker a câștigat 48,000 de lire sterline pe săptămână.

În afară de mandatul de la Burnley, Scott Parker a pregătit, în trecut, Club Brugge (Belgia), Bournemouth și Fulham.