Chiar dacă a controlat o bună parte din meci, FCSB a pierdut la Cluj după ce Jovo Lukic a dat lovitura în minutul 76, profitând de o gafă în defensiva fostei campioane a României.

Prezentă în play-off în ultimele două sezoane, Universitatea Cluj a ajuns la 25 de puncte și este la cinci puncte distanță de locul trei, ocupat de Rapid, cu o etapă înainte de finalul turului.

Florin Gardoș: ”La U Cluj e totul destul de clar”

Florin Gardoș, fost campion al României cu FCSB, s-a arătat impresionat de jocul prestat de echipa lui Cristiano Bergodi, dar și de lotul pe care-l are acesta la dispoziție.

„U Cluj are calitate și se vede, e o echipă clădită bine. Dacă la FCSB încă mi se pare că nu știi sigur care pe ce post dă cel mai bun randament, la „U” Cluj e totul destul de clar. Au jucătorii aceștia buni de flanc, atacant care nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Uitați-vă la Chipciu, care, eu m-am lăsat de patru ani, el joacă atât de bine, e și cu un an mai mic decât mine. Au și jucători străini care dau randament foarte bun”, a spus Florin Gardoș, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Pentru Universitatea Cluj urmează deplasarea de la Miercurea Ciuc, contra celor de la Csikszereda, în etapa a 15-a. Partida este programată vineri, 7 noiembrie, de la ora 15:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Robert Niță: „Cred că «U» este echipa numărul 1 din Cluj”

După victoria cu FCSB, scor 1-0, Robert Niță a vorbit despre potențialul Universității Cluj în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, difuzată pe VOYO Sport 1. Oficialul Rapidului consideră că formația ardeleană are toate ingredientele pentru a deveni o forță în fotbalul românesc. În plus, eventualele transferuri ale lui Nicolae Stanciu și Andrei Burcă ar putea ridica nivelul echipei.

„Ei au fost și în anul trecut. E o echipă serioasă, o echipă cu un buget bun, cred, cu stadion, cu public, cu jucători cu experiență, cu Lukic, care vedem că rămâne și după ce a realizat anul trecut, și după prezența la Campionatul Mondial. E un marcator! Dacă mai vin și cele două piese de care se vorbește (n.r. – Stanciu și Burcă)... În momentul de față, fără a se simți jigniți cei de la CFR, cred că «U» Cluj este echipa numărul 1 din Cluj”, a declarat Robert Niță la VOYO Sport Live.