Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci Fotbal extern
SPORT.RO
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Jesús Owono (25 de ani), portarul celor de la FC Andorra, trece prin momente dificile după decesul lui Jesús de Miguel (30 de ani), atacantul lui CD Tenerife.

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În prelungirile partidei dintre cele două formații, goalkeeper-ul a ieșit mult din poartă pentru a respinge o minge și l-a lovit cu genunchiul în piept pe De Miguel, care a murit la spital câteva ore mai târziu. Potrivit COPE, Owono a fost văzut plângând și rugându-se în vestiar după fluierul final.

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Drumul din Guineea Ecuatorială până în fotbalul spaniol

Născut pe 1 martie 2001 în Bata, Guineea Ecuatorială, Jesús Lázaro Owono Ngua a rămas în copilărie în grija mătușii și a verilor săi, în Malabo, alături de cei patru frați mai mici, după ce mama lui a emigrat în Spania pentru a munci. La vârsta de opt ani, el a ajuns la San Sebastián pentru a se reuni cu mama sa. „Am venit urmărindu-mi visul nu de a juca fotbal, ci de a fi cu mama mea. Îmi era clar că voiam să fiu acolo unde era ea”, a spus portarul pentru El Correo, în iunie 2024.

La nivel de juniori, Owono a evoluat pentru Antiguoko și Real Sociedad, iar în 2017 a ajuns la Deportivo Alavés, echipă pentru care a debutat în Primera División pe 2 ianuarie 2022, chiar într-un duel cu formația din San Sebastián. Internațional al Guineei Ecuatorială și participant la Cupa Africii, el a fost împrumutat la FC Andorra în 2025, iar în august 2026 a fost transferat definitiv, semnând un contract valabil până în iunie 2029.

În afara terenului, fotbalistul are o relație de peste șase ani cu María Muro. Sursa citată notează că portarul nu-și dorește altceva decât să-și susțină familia, să cumpere o casă în care să își aducă toți apropiații și să îi ajute pe părinții săi să nu mai fie nevoiți să muncească. „Joc fotbal pentru ei și, în ziua de azi, sunt capabil să îi pot ajuta pe părinții mei și pe frații mei cu tot ce au nevoie. Asta este o mândrie”, a mărturisit jucătorul în 2024.

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