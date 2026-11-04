Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern

Joseph Junior Andreou Gabriel (16 ani), puștiul-minune de la Manchester United, care evoluează pe postul de mijlocaș, a intrat în ultimul an de contract cu gruparea de pe Old Trafford și a fost dorit de mai multe echipe de top, printre care Bayern Munchen, PSG sau Barcelona.

Acord! Real Madrid s-a înțeles cu puștiul-minune JJ Gabriel

În cele din urmă, se pare că Real Madrid a fost echipa care a avut câștig de cauză, scrie jurnalistul german Florian Plettenberg, care anunță că puștiul englez a ajuns deja la un acord verbal cu gruparea de pe ”Bernabeu”.

Mutarea ar urma să se facă abia în 2027. Bayern Munchen rămâne în contact cu reprezentanții lui JJ Gabriel, dar este foarte greu de crezut că lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată, având în vedere acordul cu Real Madrid.

Puștiul englez a impresionat cu evoluțiile sale la grupele de juniori ale lui Manchester United, dar până acum nu a debutat la prima echipă a clubului de pe Old Trafford.