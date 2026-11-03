Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Winger-ul Barcelonei a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în competiție înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani, după ce a ajuns la 14 reușite. Performanța a fost stabilită marți seară, în partida cu Aston Villa, din etapa a patra a fazei ligii. Yamal a deschis scorul în minutul 7, după o eroare a defensivei englezilor. Fotbalistul spaniol a profitat de situație, și-a așezat mingea pe piciorul stâng și a trimis în colțul îndepărtat.

Lamine Yamal l-a întrecut pe Kylian Mbappe

Astfel, starul Barcelonei a depășit recordul deținut de Kylian Mbappe. Francezul marcase de 13 ori în Champions League înainte să împlinească 20 de ani, în tricourile lui AS Monaco și PSG.