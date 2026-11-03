Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Lamine Yamal a intrat din nou în istoria UEFA Champions League. 

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Lamine YamalBarcelonakylian mbappeAston Villa
Din articol

Winger-ul Barcelonei a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate în competiție înainte de împlinirea vârstei de 20 de ani, după ce a ajuns la 14 reușite. Performanța a fost stabilită marți seară, în partida cu Aston Villa, din etapa a patra a fazei ligii. Yamal a deschis scorul în minutul 7, după o eroare a defensivei englezilor. Fotbalistul spaniol a profitat de situație, și-a așezat mingea pe piciorul stâng și a trimis în colțul îndepărtat.

Lamine Yamal l-a întrecut pe Kylian Mbappe

Astfel, starul Barcelonei a depășit recordul deținut de Kylian Mbappe. Francezul marcase de 13 ori în Champions League înainte să împlinească 20 de ani, în tricourile lui AS Monaco și PSG.

Spaniolul are 19 ani și va împlini 20 abia în iulie 2027, astfel că poate să-și mărească avantajul în clasamentul marcatorilor adolescenți din Champions League.

În sezonul precedent, Yamal a înscris 24 de goluri pentru Barcelona în toate competițiile. În actuala stagiune, reușita cu Aston Villa a fost al treilea său gol în Champions League și al 13-lea în 15 meciuri disputate în toate competițiile.

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