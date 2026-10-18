Cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate, spaniolul a ajuns la gruparea catalană după ce spaniolii le-au plătit celor de la Manchester City 60 de milioane de euro pentru serviciile sale.

După Betis - Barcelona 2-5, în care Rodri a marcat un gol și a fost notat cu 8.9 de portalul de specialitate FlashScore, fotbalistul a vorbit și despre următorul duel al catalanilor.

Rodri știe cine e ”cea mai bună echipă din lume”

Marți, de la 22:00, Barcelona o întâlnește pe ”Parc des Princes” pe Paris Saint-Germain în a treia rundă din faza ligii UEFA Champions League. Iar Rodri a spus despre adversara catalanilor că e ”cea mai bună echipă din lume”.

”PSG este probabil cea mai bună echipă din lume. Va fi un test important pentru noi.

Stăm destul de bine în atac, dar trebuie să ne îmbunătățim considerabil jocul defensiv. Primim în continuare mult prea multe goluri. Trebuie să corectăm acest aspect pentru a ne putea atinge potențialul maxim”, a spus Rodri, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri.

PSG evoluează în Ligue 1, primul eșalon al Franței care poate fi urmărit în România în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1!

În clasamentul din La Liga, Barcelona e în continuare lider cu maximum de puncte după 9 etape (27). În urma catalanilor sunt Atletico Madrid (22p) și Real Betis (19p) care completează podiumul.