Spaniolii și-au ales favoritul pentru Balonul de Aur: „E cât Pedri, Rodri și Olmo la un loc”

Fabian Ruiz (30 de ani) a primit laude din partea presei spaniole după prestația din PSG - Barcelona, scor 4-2, în Liga Campionilor. Mijlocașul campioanei Franței a înscris în minutul 86, iar jurnaliștii de la Marca consideră că acesta merită mai multă recunoaștere, inclusiv în cursa pentru Balonul de Aur.

„Ce trebuie să facă Fabian Ruiz pentru a câștiga Balonul de Aur?”, au început spaniolii.

„E cât Pedri, Rodri și Olmo la un loc”

„Evoluția lui Fabian Ruiz din prima parte a fost fenomenală. Deja pare că e o greșeală că nu va câștiga Balonul de Aur. E cât Pedri, Dani Olmo și Rodri la un loc. Poate juca în fața apărării, poate fi mijlocaș ofensiv, dar poate și avansa pe flancul drept într-un mod incredibil”, a continuat Marca.

Mijlocașul a evoluat în toate cele trei etape disputate de PSG în Liga Campionilor, unde a înscris două goluri și a oferit o pasă decisivă. În Ligue 1, are șase apariții și două pase de gol. În total, a strâns 11 meciuri, două goluri și trei assist-uri în acest sezon.