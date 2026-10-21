Spaniolii și-au ales favoritul pentru Balonul de Aur: „E cât Pedri, Rodri și Olmo la un loc”

Spaniolii și-au ales favoritul pentru Balonul de Aur: „E cât Pedri, Rodri și Olmo la un loc” Fotbal extern
SPORT.RO
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Gala Balonului de Aur 2026 este programată pe 26 octombrie, la Londra.

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Fabian RuizDani OlmoPSGBalonul de AurPedriRodri
Din articol

Fabian Ruiz (30 de ani) a primit laude din partea presei spaniole după prestația din PSG - Barcelona, scor 4-2, în Liga Campionilor. Mijlocașul campioanei Franței a înscris în minutul 86, iar jurnaliștii de la Marca consideră că acesta merită mai multă recunoaștere, inclusiv în cursa pentru Balonul de Aur.

„Ce trebuie să facă Fabian Ruiz pentru a câștiga Balonul de Aur?”, au început spaniolii.

„E cât Pedri, Rodri și Olmo la un loc”

„Evoluția lui Fabian Ruiz din prima parte a fost fenomenală. Deja pare că e o greșeală că nu va câștiga Balonul de Aur. E cât Pedri, Dani Olmo și Rodri la un loc. Poate juca în fața apărării, poate fi mijlocaș ofensiv, dar poate și avansa pe flancul drept într-un mod incredibil”, a continuat Marca.

Mijlocașul a evoluat în toate cele trei etape disputate de PSG în Liga Campionilor, unde a înscris două goluri și a oferit o pasă decisivă. În Ligue 1, are șase apariții și două pase de gol. În total, a strâns 11 meciuri, două goluri și trei assist-uri în acest sezon.

PSG a obținut a treia victorie consecutivă în Liga Campionilor și are maximum de puncte după primele trei etape, la egalitate cu Liverpool în fruntea clasamentului. Barcelona a rămas cu șase puncte și ocupă locul al cincilea.

  • Gala Balonului de Aur 2026 este programată pe 26 octombrie, la Londra.
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