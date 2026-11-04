Rar se întâmplă la un post de televiziune din Qatar, ca cineva din studio să-și ridice vocea, în timpul emisiunii.

Spre deosebire de ce vedem în România, în lumea arabă, calmul domnește în analizele de după meciuri, indiferent de rezultatul de pe teren. Acum însă, discursul acid al analistului Khalid Jassim, printre cei mai reputați invitați ai emisiunii „Consiliul“, a devenit viral, în Qatar. Pentru că, după rezultatele rușinoase ale celor de la Al-Sadd și Al-Gharafa, analistul de la Al-Kass a luat foc. Și, printr-o tiradă de opt minute, a dat de pământ, atât cu echipa antrenată de Răzvan Lucescu, cât și cu cea în care joacă Florinel Coman.

„Ajunge! Gata cu scuzele! Aveți tot ce vă trebuie“

Emisiunea de la Al-Kass a fost difuzată, după ce ultima etapă a Ligii Campionilor a fost o mare dezamăgire pentru cele trei reprezentante ale Qatarului. Iată rezultatele înregistrate, luni și marți:

*Al-Sadd – Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) 0-0

*Al-Gharafa – Al-Qadsiah (Arabia Saudită) 0-5

*Esteghlal Teheran (Iran) – Al-Shamal 1-0

După aceste rezultate, Al-Sadd, unde antrenează Lucescu jr, și Al-Gharafa, unde e Florinel Coman, ocupă ultimele două poziții din clasament, 15, respectiv 16. Al-Sadd are 2 puncte după patru meciuri, în timp ce Al-Gharafa a fost zero barat, ciuca bătăilor.

În acest context, doar Al-Shamal s-a prezentat mai bine până acum. Pentru că, în ciuda eșecului cu Esteghlal Teheran de marți, a strâns, totuși, 5 puncte în patru meciuri. În plus, Al-Shamal e la prima participare în Champions League, motiv pentru care analistul Khalid Jassim a exclus această formație din tirada sa explozivă, la Al-Kass.

„Dacă eu, clubul Al-Sadd, clubul Al-Gharafa, îți dau tot ce ai nevoie tu, ca jucător. Dacă te susțin, dacă te încurajez... Și apoi, vine momentul adevărului, în care echipa are nevoie de tine, în care tu, în calitate de fotbalist, trebuie să faci ceva, ca să răsplătești ce face clubul pentru tine. Și, în acel moment, eu nu te văd! Asta e un dezastru, o tragedie! Când îmi dau seama de caracterul tău? La nevoie! Așadar, iertați-ne dragi jucători de la Al-Sadd și Al-Gharafa, dar e de neacceptat felul în care v-ați prezentat în Champions League! Și mai și veniți cu tot felul de scuze. Dar ajunge! Aveți tot ce vă trebuie, aveți toate condițiile“, și-a început analistul arab tirada de la postul Al-Kass.

Mai departe, Khalid Jassim a pus tunurile pe cei care conduc Al-Sadd și Al-Gharafa, două formații care au „pătat“ imaginea fotbalului din Qatar, la această ediție din Champions League Elite.

„Mă adresez acum conducerii acestor cluburi și le cer să nu tolereze situația actuală! Vă rog mult, așezați-vă la masă, ca să descoperiți unde sunt problemele voastre, unde sunt problemele jucătorilor voștri. Pentru că, vă spun cu tărie: jucătorii sunt de vină! Jucătorii și stafful tehnic! Și pe lista vinovaților trebuie să includem și conducătorii de la Al-Sadd și Al-Gharafa. Pentru că ei gestionează tot ce se întâmplă la aceste formații. Dar revin la jucători. Pentru că jucătorilor le oferim totul, ni se spune că trebuie să avem grijă de jucători, să nu cumva să-i supărăm prin comentariile noastre. Dar jucătorul nu dă doi bani pe supărarea pe care o creează pentru noi, pentru suporteri. Și e cu adevărat regretabil că am ajuns aici. Și nu de azi, de ieri. Suntem aici de ceva timp și asta ar trebui să ne dea de gândit“, a continuat Khalid Jassim.

„Ce fac stranierii de la Al-Gharafa? Ce oferă? Nimic!“

Apoi, analistul de la Al-Kass s-a referit, în mod explicit, la jucătorii străini de la Al-Gharafa, printre care și Florinel Coman. De altfel, românul a fost pe teren, în dezastrul de luni cu Al-Qadsiah: 0-5 pe teren propriu!

„Câți stranieri sunt în lotul lui Al-Gharafa? Câți? Opt. Și pentru ce? Ce au oferit în schimbul sumelor primite? Nimic, dacă ne uităm pe clasamentul Ligii Campionilor. Să pierzi patru meciuri din patru, să ai golaveraj 3-11... Nu se poate. Nu mai trebuie să tolerăm așa ceva“, a tunat analistul arab.

Florinel Coman, cifre dezolante la Al-Gharafa

Discursul acid al lui Khalid Jassim e justificat, când vedem ce a oferit Florinel Coman (28 de ani), de când a părăsit FCSB. În ultimele sale două sezoane în România, Coman a avut 29 de goluri și 22 de pase de gol. Ce a oferit din vara anului 2024, de când a ajuns la Al-Gharafa, pentru o sumă de peste 6 milioane de dolari? Foarte puțin! Cifrele lui Florinel, la Al-Gharafa, vorbesc de la sine: 55 de meciuri, 7 goluri și 11 pase de gol. Cu precizarea că, din cauza randamentului său sub așteptări, Coman a petrecut o jumătate de sezon, la Cagliari, între februarie – mai 2025, sub forma de împrumut.

Având în vedere că a dezamăgit, la Al-Gharafa, Florinel Coman va părăsi această formație, cel târziu în vara anului viitor. Atunci, va expira contractul său cu formația din Doha. Salariul lunar al lui Coman, la Al-Gharafa, e de 170,000 de euro.