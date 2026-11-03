LIVE TEXT FC Barcelona, PSG, Inter Milano, Manchester United și derby Atletico Madrid - Bayern Munchen, azi în Champions League!

FC Barcelona, PSG, Inter Milano, Manchester United și derby Atletico Madrid - Bayern Munchen, azi în Champions League! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Faza ligii UCL a ajuns la etapa cu numărul 4.

TAGS:
fc barcelonaPSGManchester UnitedAtletico MadridBayern Munchen
Din articol

UEFA Champions League continuă marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a patra a grupei principale, care se joacă de la 19:45 și 22:00.

Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart

Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona

Atletico Madrid - Bayern Munchen

FC Barcelona - Aston Villa

Bodo/Glimt - Lille

Feyenoord Rotterdam - Inter Milano

LIVE TEXT SEPARAT AICI

LASK Linz - Slovan Bratislava

Manchester United - AS Roma

Villarreal - PSG

Meciurile de miercuri și clasamentul

19:45 AEK Atena - Real Madrid

19:45 Fenerbahce Istanbul - Liverpool

22:00 Borussia Dortmund - Betis Sevilla

22:00 FC Porto - Napoli

22:00 Lens - Como

22:00 PSV Eindhoven - Club Brugge

22:00 RB Leipzig - Manchester City

22:00 Slavia Praga - Arsenal

22:00 Viking - Sabah FC

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