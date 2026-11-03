UEFA Champions League continuă marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a patra a grupei principale, care se joacă de la 19:45 și 22:00.
LIVE TEXT FC Barcelona, PSG, Inter Milano, Manchester United și derby Atletico Madrid - Bayern Munchen, azi în Champions League!
Faza ligii UCL a ajuns la etapa cu numărul 4.
Feyenoord Rotterdam - Inter Milano
LIVE TEXT SEPARAT AICI
Meciurile de miercuri și clasamentul
19:45 AEK Atena - Real Madrid
19:45 Fenerbahce Istanbul - Liverpool
22:00 Borussia Dortmund - Betis Sevilla
22:00 FC Porto - Napoli
22:00 Lens - Como
22:00 PSV Eindhoven - Club Brugge
22:00 RB Leipzig - Manchester City
22:00 Slavia Praga - Arsenal
22:00 Viking - Sabah FC
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News