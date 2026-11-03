Fostul atacant va ocupa un post în cadrul Consiliului de Administrație, din care mai fac parte Dan Șucu și Victor Angelescu, scrie Fanatik.ro. Mai exact, Niță va avea un cuvânt important de spus în ceea ce privește transferurile, dar și alcătuirea bugetului.

Robert Niță a confirmat mutarea la Rapid!

Decizia a fost luată chiar de Dan Șucu, iar Robert Niță a acceptat deja propunerea, urmând ca acesta să aibă putere de decizie în club în perioada următoare. În direct la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, fostul atacant a confirmat mutarea.

„Este vorba despre participarea mea în Consiliul de Administrație al clubului, în calitate de membru, alături de cei doi acționari: domnul Șucu, acționarul majoritar, și Victor Angelescu, care este nu numai președintele clubului, ci și acționarul minoritar.

Nu este vorba despre transferuri, despre șefie, nu. Suntem o echipă la Rapid. Colegii noștri și ai mei, pe partea sportivă: Daniel Pancu, departamentul de scouting condus de Mario Nicolae, directorul sportiv, care este Bilașco, unde, în continuare, la sugestia antrenorilor, merg propunerile.

Nu mă refer la nume, mă refer la calitățile jucătorilor. Mario Nicolae alege niște jucători, se discută împreună cu directorul sportiv, se face o listă cu 3 variante și de acolo e treaba directorului sportiv și a clubului să discute în funcție de variantele numerotate de către antrenorul principal.

Fiind vorba de lucruri financiare, în momentul în care nu se încadrează în buget, este normal ca directorul sportiv să vină mai departe la președintele clubului, în Consiliul de Administrație și așa mai departe. Astea sunt. Nu e vorba de șefie, este vorba despre o echipă, începând cu băieții, cu antrenorul principal și încheind cu Consiliul de Administrație. Ăsta este rolul meu, sunt membru în Consiliul de Administrație”, a spus Robert Niță.

Revenind pe terenul de fotbal, Rapid București ocupă locul #3 în Superliga României, la trei puncte în spatele liderului Dinamo. Pentru giuleșteni urmează o deplasare la Farul Constanța în cadrul etapei #15, sâmbătă, 7 noiembrie, nu mai devreme de ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Robert Niță, campion cu Rapid ca fotbalist

Robert Niță este născut la București, iar cea mai importantă performanță din cariera sa a fost reușită la Rapid: câștigarea titlului din sezonul 2002-2003, cu Mircea Rednic antrenor.

A mai trecut pe la Steaua, Corvinul Hunedoara, Cimentul Fieni, Oțelul Galați, Foresta Suceava, Hapoel Beer Sheva, Gloria Bistrița, Pandurii, Rocar și The Cong.