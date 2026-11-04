Horațiu Moldovan s-a transferat la Atletico Madrid în iarna lui 2024. Dacă înainte de mutare era titular incontestabil la echipa națională, cariera portarului a cunoscut o turnură nefericită după mutarea în Spania.

Horațiu Moldovan, OUT după 17 goluri primite în 7 meciuri

Revenit din împrumutul la Real Oviedo din stagiunea precedentă, românul și-a dorit să evolueze mai mult, astfel că Turcia părea o opțiune interesantă. După ce a început ca titular, Moldovan a încasat nu mai puțin de 17 goluri în 7 partide în Super Lig, fiind trecut ulterior pe banca de rezerve.

De la momentul mutării la Atletico Madrid, românul nu a bifat nicio prezență în tricoul echipei, fiind împrumutat, pe rând, la Sassuolo, Real Oviedo și Eyupsor. Moldovan trebuia să stea în Turcia până la finalul sezonului în curs, însă impresarul acestuia, Andrei Balmoș, a dezvăluit că portarul se va întoarce la Madrid.

Totodată, în contextul în care s-a discutat intens în ultima perioadă despre un transfer la U Cluj, impresarul lui Horațiu Moldovan a expus că portarul are contract pe încă un an cu Atletico Madrid, iar formația din SuperLiga nu poate ajunge la un nivel salarial atât de mare.

„Nu știu nimic despre interesul lui U Cluj pentru Horațiu. Ce știu însă este că, în mod sigur, în iarna aceasta Moldovan va pleca din Turcia. Mai departe, vom avea niște discuții cu Atletico, să vedem care este planul de viitor. Mai are contract cu Atletico anul acesta și anul următor, pe un salariu foarte mare.

Nu știu dacă este cazul ca Horațiu să revină în momentul acesta. Ideea este să bați fierul cât e cald. Ar fi bine să mai prindă ceva în străinătate. Probabil că a fost o alegere neinspirată să meargă în Turcia. Vom discuta cu Atletico și vom vedea ce oportunități va avea”, a declarat Andrei Balmoș, potrivit Fanatik.