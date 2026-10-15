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Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”

Vicecampioana CSM Volei Alba-Blaj a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-0 (25-17, 25-17, 25-21), miercuri, în deplasare, într-un meci din prima etapă a Diviziei A1 la volei feminin.

CSM Constanța - Volei Alba Blaj 3-0, cu Elina Rodriguez MVP și autoare a 18 puncte

Oaspetele s-au impus după o oră şi 16 puncte.

Argentinianca Elina Maria Rodriguez (vezi galeria foto de mai sus) a fost cea mai bună de la învingătoare, cu 18 puncte, Sabine Nancy Estera Haewegene a contribuit cu 15 puncte, iar Vittoria Piani s-a remarcat cu 10 puncte.

Jada De'Shawn a fost cea mai bună de la gazde, cu 12 puncte, notează Agerpres.

Pentru echipa ardeleană urmează Supercupa României, contra campioanei CSO Voluntari, pe 17 octombrie, la Tulcea.

Reacția Volei Alba Blaj după ”debutul convingător”, urmează Supercupa de la Tulcea

”🤗 Debut convingător în noul sezon competițonal! Volei Alba Blaj s-a impus fără emoții pe terenul formației CSM Constanța, scor 3-0 (25-17, 25-17, 25-21), în prima etapă a campionatului. Partida, care a durat 76 de minute, a fost controlată de jucătoarele pregătite de Guillermo Naranjo Hernández, care nu a efectuat nici măcar o schimbare în echipa trimisă în teren încă de la început.

🔝 Extremele Elina Rodríguez (18 puncte) și Sabine Haewegene (15 puncte) au fost cele mai bune marcatoare în acest meci, granița de zece puncte reușite fiind depășită,la echipa noastră, și de opusul Vittoria Piani (10 puncte).

👉 Volei Alba Blaj, antrenor Guillermo Naranjo Hernández: Gretell Moreno 5p. (1 blocaj), Elina Rodríguez 18 p. (1 as, 1 blocaj,), Viktoria Trcol 6p. (1 as), Vittoria Piani 10p., Sabine Haewegene 15p. (3 ași, 1 blocaj), Alexandra Botezat 6p. (2 blocaje) - Diana Vereș (cpt., Iibero).

👉 De la Constanța, echipa noastră va pleca direct la Tulcea, acolo unde sâmbătă, de la ora 16:30, va întâlni CSO Voluntari în Supercupa României”, a postat la final pagina oficială Volei Alba Blaj.

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