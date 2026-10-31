Corvinul visează la play-off după o nouă victorie în SuperLiga! Florin Maxim nu s-a ferit de cuvinte: „Nu te oprește nimeni”

Corvinul visează la play-off după o nouă victorie în SuperLiga! Florin Maxim nu s-a ferit de cuvinte: „Nu te oprește nimeni”

Antrenorul care se plânge de program mai mult decât Șumudică: „La nici 60 de ore, jucăm iar”

Antrenorul care se plânge de program mai mult decât Șumudică: „La nici 60 de ore, jucăm iar”

Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro! Drazic face „dubla” și își duce echipa aproape de victorie

Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ACUM pe Sport.ro! Drazic face „dubla” și își duce echipa aproape de victorie

Real Madrid, cel mai mare contract din istoria fotbalului! S-a semnat pentru 1.000.000.000€

Diana Șucu i-a dat replica lui Pancu după declarațiile antrenorului la adresa lui Andrei Șucu

Bernadette Szocs, fără inhibiții la plajă! Cum s-a relaxat campioana noastră

După ce în ultimii ani s-a confruntat cu probleme financiare, Barcelona pare să fi revenit acolo unde îi este locul, în topul fotbalului mondial. Catalanii o duc excelent atât în La Liga, cât și în UEFA Champions League, astfel că oficialii clubului doresc să îi aducă un nou jucător lui Hansi Flick.

Pacho, dorit de Barcelona

Tehnicianul a implementat un joc extrem de ofensiv, însă și faza de apărare trebuie să se ridice la același nivel. În acest sens, Barcelona pregătește deja o ofertă pentru Pacho, fundaș cotat la 80 de milioane de euro.

Jurnalistul Ekrem Konur a dezvăluit că gigantul din La Liga dorește să îl oferteze pe fundașul din Ecuador în mercato de iarnă. Totuși, PSG va cere o sumă importantă în schimbul lui Pacho, în condițiile în care acesta mai are contract până în 2031 cu parizienii.

„Barcelona pregătește o ofertă pentru fundașul central de la Paris Saint-Germain, Willian Pacho, în fereastra de transferuri din ianuarie. Internaționalul ecuadorian în vârstă de 25 de ani s-a alăturat celor de la PSG în august 2024 și are contract până în 2031.

Se pare că Barcelona îl urmărește cu atenție pe Pacho, căutând să-și întărească linia defensivă. Manchester City și Arsenal se numără, de asemenea, printre cluburile interesate de fundașul cotat foarte bine”, a notat Ekrem Konur.