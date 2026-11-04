FOTO Cine este ”Prâslea” de la Dinamo! La 16 ani abia împliniți, are ”o viziune remarcabilă” și 11 meciuri la seniori în acest sezon

Cine este ”Prâslea” de la Dinamo! La 16 ani abia împliniți, are ”o viziune remarcabilă” și 11 meciuri la seniori în acest sezon Liga 2
SPORT.RO
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CS Dinamo continuă să propună în Liga 2 juniori de valoare.

TAGS:
CS DinamoIonut ChirilaVlad AnghelDinamoSteaua
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CS Dinamo, echipa antrenată de Ionuț Chirilă, propune în continuare juniori după juniori care fac față competiției în Liga 2, dovadă și ultimele două rezultate obținute în deplasare de echipa din Ștefan cel Mare: 4-1 la CSL Ștefăneștii de Jos și 0-0 în Ghencea cu marea rivală Steaua.

Pagina oficială CS Dinamo Fotbal îl prezintă acum pe Vlad Anghel, un mijlocaș ofensiv de doar 16 ani, abia împliniți, care deja a strâns 11 apariții pentru echipă în acest sezon (10 dintre ele în campionat, unde a debutat la 15 ani, și una în Cupa României).

Vlad Anghel, încă un nume de viitor propus de Ionuț Chirilă la CS Dinamo

”📸 Prâslea ⚪🔴

Cel mai tânăr component al lotului pregătit de Ionuț Chirilă este mijlocașul ofensiv Vlad Anghel.

A împlinit 16 ani pe 1 septembrie și vine de la grupa de 2010 din cadrul Academiei CS Dinamo, formată de antrenorul Cosmin Mihai.

Stângaci, cu o viziune remarcabilă, Vlad Anghel a adunat 350 de minute în Liga 2 pentru CS Dinamo și a intrat în atenția loturilor naționale de juniori.

Etapa trecută, în Ghencea, la 0-0 cu Steaua, Vlad Anghel a jucat din minutul 56 în locul lui George Leață”, a postat CS Dinamo Fotbal.

”Grădinița” lui Ionuț Chirilă de la CS Dinamo în sezonul 2026-2027, cu 8 copii de 16-17 ani

Vlad Anghel (16 ani)

Radu Balca (16 ani)

Eduard Stoicea (16 ani)

Ștefan Dumitrache (16 ani)

Robert Lecca (17 ani)

Ayan Anghel (17 ani)

Eduard Păun (17 ani)

Alecs Stanciu (17 ani)

Robert Nicolae (18 ani)

Marius Ifrim (18 ani)

Andrei Avram (18 ani)

Denis Tudor (18 ani)

Patrick Marcu (18 ani)

Alexandru Ciocan (19 ani)

Rareș Cernamoriț (19 ani)

Rareș Sebe (19 ani)

Edis Amza (19 ani)

Denis Colibășanu (19 ani)

Ionuț Chirilă a blocat-o pe Steaua în Ghencea, apoi a anunțat marele plan: "Cu siguranță!"

CS Dinamo a plecat cu un punct din Ghencea după meciul cu Steaua, iar Ionuț Chirilă s-a arătat foarte optimist.

Steaua și CS Dinamo au remizat, vineri seară, în Ghencea, scor 0-0, în runda a 12-a din Liga 2. Ambele formații bucureștene rămân în partea inferioară a clasamentului și nu au drept de promovare din cauza formei de organizare.

Ionuț Chirilă s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut, în condițiile în care a folosit foarte mulți jucători tineri, însă a criticat public câțiva dintre jucătorii săi. Antrenorul lui CS Dinamo este convins că va evita retrogradarea, iar în viitorul nu foarte îndepărtat va da mulți jucători la loturile naționale ale României.

"Sunt mulțumit pentru spiritul de sacrificiu și pentru faptul că au apărat culorile clubului și au jucat pentru legendele care i-au susținut din tribună. Sunt mulțumit că am avut în teren 7 jucători sub 20 de ani. 

Când ne vom putea întrema fizic și vom echilibra diferența de forță în situațiile de unu contra unu, vom fi o echipă foarte puternică. Sunt nemulțumit că n-a funcționat foarte bine circulația azi.

Astăzi, am fost nemulțumiț de jucătorii mei importanți, tineri și ei. Rența, care are Corvinul și Sepsi în picioare. Believe, de la care așteptam mult mai mult pe faza ofensivă. A jucat mai mult mijlocaș, nu număr 9, cum i-am cerut. 

În schimb, am fost mulțumit de copii. Dacă ne vom salva - și ne vom salva, cu siguranță - la anul vom fi o echipă foarte puternică. Va trece un an peste acești copii, care nu au jucat nici la juniorii de elită.

Îmi pare rău că n-am învins în Ghencea, dar îmi pare bine că n-am pierdut. Se construiește o generație pentru fotbalul românesc, care într-un an, doi va spune foarte mult în privința loturilor naționale de juniori și a lotului U21", a spus Ionuț Chirilă.

VIDEO EXCLUSIV Ionuț Chirilă, invitat la Poveștile Sport.ro

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