Gestul inexplicabil al lui Gareth Bale! Ce a facut galezul in timp ce Real Madrid era condusa de Sociedad!

Jucatorul lui Real Madrid a luat o decizie controversata.

Gareth Bale s-a accidentat din nou la gamba in partida de saptamana trecuta, jucata in compania celor de la Villareal. Medicii Realului nu vor sa ii grabeasca refacerea, iar galezul va lipsi inca 3 meciuri pana isi va reveni complet.

Chiar daca nu a putut evolua in partida de aseara, cu Real Sociedad, Bale a fost prezent pe Santiago Bernabeu pentru a urmari jocul. In minutul 78, la scorul de 1-0 pentru Sociedad, atacantul Realului a luat o decizie surprinzatoare. Desi colegii sai aveau sansa sa intoarca rezultatul, galezul a decis sa paraseasca arena. In cele din urma, meciul s-a incheiat 0-2, iar Real Madrid a suferit o noua infrangere.

Jugones: Gareth Bale left the Santiago Bernabeu in the 78th minute today while the match was still going on. pic.twitter.com/MkuNi8r5Q1 — RMadridHome (@RMadridHome_) January 7, 2019

Bale nu are un sezon bun la Real Madrid, marcand numai 4 goluri in LaLiga si 3 in Champions League. Dupa plecarea lui Ronaldo, fanii madrileni se asteptau ca acesta sa devina principalul marcator al formatiei, insa acest lucru nu s-a intamplat.