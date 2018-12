MUTARE BOMBA la Real: Bale pleaca pentru 100 de milioane de euro, iar in locul lui vine noua senzatie a Europei! Solari nu are niciun cuvant de spus: "Nu e treaba mea!"

Real Madrid se afla in continuare in cautarea unui superstar dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo.

Presa din Spania a scris ca "galacticii" ar fi ajuns deja la un acord pentru transferul lui Hazard, insa jurnalistii iberici mai aduc un scenariu in discutie.

Potrivit informatiilor aparute in presa spaniola viitorul lui Gareth Bale a fost decis. Galezul va pleca de la Real pentru 100 de milioane de euro, suma stabilita de Perez. Cu acesti bani, Realul vrea sa-l aduca pe Christian Pulisic, unul dintre cei mai buni tineri jucatori ai momentului in Europa. Pulisic se mai afla si pe lista lui Chelsea, Bayern, Liverpool, PSG sau Juventus.

In acest moment, Pulisic costa 80 de milioane de euro, insa in vara cota sa ar putea sa scada in conditiile in care va intra in ultimul an de contract cu Borussia Dortmund.

Santiago Solari, antrenorul care a castigat 6 din cele 7 meciuri avute pana acum, nu are niciun cuvant de spus in ceea ce priveste transferurile.

"Nu stiu ce sa va spun despre acest subiect, transferurile din iarna nu sunt problema mea", a declarat Solari la conferinta de presa dinaintea meciului retur cu Melilla din Cupa Spaniei.