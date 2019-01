"MISTER CRISTAL" Cosmarul pentru Bale continua! A suferit a 22-a accidentare de cand e la Real Madrid! Cat timp va lipsi

Gareth Bale a ratat peste 54% din meciurile Realului de cand a fost transferat de la Tottenham pentru o suma record la acea vreme.

Real Madrid a anuntat oficial astazi ca Gareth Bale a suferit o leziune de gradul 1 la gamba - este a 8-a oara cand are probleme in aceasta zona de cand a ajuns la Madrid! In total, Bale a ratat 84 de partide ale Realului in urma celor 21 de accidentari suferite pana acum!

Cea de-a 22-a accidentare a venit la partida cu Villarreal, fiind a 13-a oara cand Bale este schimbat din cauza problemelor medicale. Aceasta noua accidentare il va tine departe de gazon intre 2 si 4 saptamani.

Bale a incercat o multime de metode pentru a scapa de problemele musculare - el face miscari de stretching pe toata durata pauzei meciurilor, a renuntat sa isi mai conduca Lamborghini-ul deoarece se temea ca pozitia din masina duce la accidentari. In plus, jucatorul galez cere sa fie scos de pe teren de fiecare data cand simte ca este in pericol de accidentare, mai scriu cei de la AS.