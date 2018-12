Colegul lui Bale din nationala, marturie cutremuratoare: "Am vrut sa ma sinucid, imi doream sa se sfarseasca totul!"

David Cotterill, fost jucator in Premier League, cu 24 de selectii in nationala Tarii Galilor, spune ca a trecut printr-o depresie crunta.

David Cotterill, fost mijlocas la Wigan, Swansea si Birmingham, cu 24 de selectii in nationala Tarii Galilor, spune ca a trecut printr-o depresie crunta, inainte sa se lase de fotbal, anul acesta, la varsta de 30 de ani.

Cotterill marturiseste ca s-a gandit de mai multe ori la sinucidere.

"Chiar si in cele mai bune momente ale carierei mele am avut probleme. Nu eram fericit deloc... M-am gandit de mai multe ori la sinucidere. Mi-a trecut prin minte gandul sa imi infig un cutit in gat, sau in stomac, si sa termin cu totul", a povestit Cotterill pentru The Sun.

David Cotterill s-a lasat de fotbal in urma cu doua luni, dupa o scurta experienta in campionatul Indiei.

Recent, si Andres Iniesta a vorbit deschis despre depresia pe care a traversat-o, in ciuda faptului ca lucrurile ii mergeau perfect in cariera. "Nu stiam cine sunt, am trecut printr-o depresie care m-a marcat, am avut parte de sprijin de la psiholog. Poti sa ai totul si sa fii nefericit."