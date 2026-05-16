OFICIAL Gata, Robert Lewandowski a luat decizia finală!

Gata, Robert Lewandowski a luat decizia finală! La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Lewandowski (37 de ani) și-a decis viitorul!

TAGS:
Robert LewandowskiBarcelona
Din articol

Catalanii tocmai au cucerit matematic titlul cu numărul 29 din istorie, după victoria cu 2-0 din El Clasico, însă fiesta Barcelonei a venit și cu un anunț important. Lewandowski și-a confirmat despărțirea de clubul blaugrana, odată cu expirarea contractului din această vară.

Gata, Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona!

Potrivit presei din Spania, polonezul ar fi ales deja următoarea destinație și este foarte aproape de un transfer în Arabia Saudită. 

Jurnalistii de la Sport.es susțin că agentul său, Pini Zahavi, i-a prezentat o ofertă importantă din zona Golfului, iar atacantul și-ar fi dat acordul pentru mutare.

Barcelona ar fi fost dispusă să îi prelungească înțelegerea, însă pe un salariu redus, iar Lewandowski a decis să încheie aventura din Catalunya.

Cinci trofee alături de Barcelona

Polonezul va avea ocazia să își ia rămas bun de la fanii Barcelonei la ultimul meci de pe teren propriu al sezonului, contra lui Real Betis.

Transferat de la Bayern Munchen în vara lui 2022 pentru 45 de milioane de euro, Lewandowski a devenit rapid unul dintre liderii echipei. În tricoul Barcelonei a bifat 191 de meciuri, 119 goluri și 22 de pase decisive.

Alături de catalani a cucerit trei titluri în La Liga, trei Supercupe ale Spaniei și o Cupă a Regelui. De asemenea, a câștigat trofeul Pichichi în 2023.

În actualul sezon, atacantul a marcat 18 goluri și a oferit patru assist-uri în 43 de partide. Potrivit Transfermarkt, Robert Lewandowski este cotat în prezent la 8 milioane de euro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
România și alte 35 de state au aprobat înființarea unui tribunal special, „ca cel de la Nürnberg”, pentru judecarea lui Putin
România și alte 35 de state au aprobat înființarea unui tribunal special, „ca cel de la Nürnberg”, pentru judecarea lui Putin
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Prunea aprinde fitilul înainte de ”finala” campionatului: ”Nimeni nu se aștepta la asta”
Florin Prunea aprinde fitilul înainte de ”finala” campionatului: ”Nimeni nu se aștepta la asta”
Coregrafia pregătită de Steaua București în meciul cu FC Voluntari
Coregrafia pregătită de Steaua București în meciul cu FC Voluntari
Presa din Brazilia anunță decizia lui Carlo Ancelotti în cazul lui Neymar Jr
Presa din Brazilia anunță decizia lui Carlo Ancelotti în cazul lui Neymar Jr
ULTIMELE STIRI
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Pep Guardiola a făcut anunțul despre viitorul său
Pep Guardiola a făcut anunțul despre viitorul său
Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30
Csikszereda - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30
Fierbe Bănia! Suma ireală cerută pe piața neagră pentru un bilet la meciul Universitatea Craiova - U Cluj
Fierbe Bănia! Suma ireală cerută pe piața neagră pentru un bilet la meciul Universitatea Craiova - U Cluj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”

Gigi Becali, mesaj pentru Daniel Pancu, după ce antrenorul s-a certat cu Neluțu Varga: ”Hopa, vine șina de tren!”

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins

Doliu în sportul românesc! Fostul antrenor al Stelei și al naționalei s-a stins

Barcelona, transfer de 100.000.000 de euro direct din Premier League

Barcelona, transfer de 100.000.000 de euro direct din Premier League

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Xabi Alonso și-a dat acordul și semnează în Premier League!

Xabi Alonso și-a dat acordul și semnează în Premier League!

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat

Lovitură dublă înainte de finala pentru titlu Universitatea Craiova - U Cluj! Doi jucători s-au accidentat



Recomandarile redactiei
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Final dramatic pentru CS Dinamo în meciul de baraj! Continuă emoțiile după turul cu Şelimbăr
Fierbe Bănia! Suma ireală cerută pe piața neagră pentru un bilet la meciul Universitatea Craiova - U Cluj
Fierbe Bănia! Suma ireală cerută pe piața neagră pentru un bilet la meciul Universitatea Craiova - U Cluj
Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Mercedes s-a dat peste cap pentru noul C-Class: ”Cel mai puternic și mai sportiv pe care l-am făcut vreodată”
Cum s-a trăit finala Coppa Italia de pe stadion: Chivu, Conte și galeriile înfrățite
Cum s-a trăit finala Coppa Italia de pe stadion: Chivu, Conte și galeriile înfrățite
Alte subiecte de interes
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO!
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO! 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

stirileprotv Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

stirileprotv Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!