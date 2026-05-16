Catalanii tocmai au cucerit matematic titlul cu numărul 29 din istorie, după victoria cu 2-0 din El Clasico, însă fiesta Barcelonei a venit și cu un anunț important. Lewandowski și-a confirmat despărțirea de clubul blaugrana, odată cu expirarea contractului din această vară.

Gata, Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona!

Potrivit presei din Spania, polonezul ar fi ales deja următoarea destinație și este foarte aproape de un transfer în Arabia Saudită.

Jurnalistii de la Sport.es susțin că agentul său, Pini Zahavi, i-a prezentat o ofertă importantă din zona Golfului, iar atacantul și-ar fi dat acordul pentru mutare.

Barcelona ar fi fost dispusă să îi prelungească înțelegerea, însă pe un salariu redus, iar Lewandowski a decis să încheie aventura din Catalunya.

