Meciurile decisive pentru promovarea în Superliga au început simultan, de la ora 11:00, într-o rundă în care lupta la distanță dintre Sepsi și Voluntari a atras toată atenția.

Coregrafie 3D pregătită de suporteri

Suporterii Stelei au afișat o coregrafie 3D specială. În peluză a apărut și un banner de mari dimensiuni, cu mesajul „caz nerezolvat”, o trimitere evidentă la situația clubului și la faptul că echipa nu are drept de promovare în Superliga.

Coregrafia a fost completată de un colaj dedicat galeriei „Outlaws”, suporterii fideli ai clubului. VEZI FOTO