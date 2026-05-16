Cu 46 de puncte în acest moment, oltenii pot ajunge la 49 de puncte și la un avans de patru puncte în fața ardelenilor dacă echipa pregătită de Filipe Coelho se impune duminică, în penultima etapă a play-off-ului Superligii României.

În turul play-off-ului, ”U” Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova cu 4-0. Acum însă meciul are o încărcătură enormă. Dacă oltenii nu se impun, atunci titlul se va juca până în ultima etapă de săptămâna viitoare.

Florin Prunea aprinde fitilul înainte de ”finala” campionatului: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Florin Prunea, fost internațional român, a explicat că momentul în care oltenii au ratat ieșirea din faza principală Conference League din actuala stagiune a fost decisiv în evoluția echipei din campionat, care a tras tare în Superliga, pe urmă, dar și în cupă, pe care a câștigat-o după ce a învins-o pe ”U” la penaltiuri.

”Filipe Coelho este un antrenor care a adus liniște. Craiova este o echipă renăscută din suferința aia de la Atena.

Acolo a fost un șoc puternic. Dar asta a arătat tăria clubului, din punctul meu de vedere. Nu au cedat. Semnalul care a venit de sus, de la primul om și până la ultimul, a fost unul foarte clar.

Atunci, chestia aia te putea doborî. Nu a fost așa, din contră. S-au adunat și au mers mai departe.

Dar nu aș sări peste repriza a doua din finala Cupei, în care U Cluj a jucat mai bine decât Craiova. Să ne amintim de ocazia lui Mendy, care, dacă marca, putea decide meciul.

La U Cluj este o poveste frumoasă, nu au presiune. Nimeni nu se aștepta ca U Cluj să joace o finală de campionat. Dar gândiți-vă ce va fi dincolo, dacă nu va ieși cum își doresc. Văd o presiune foarte mare, cum nu a fost demult”, a spus Prunea la Digi Sport.

Cum arată clasamentul play-off-ului