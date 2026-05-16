Potrivit publicației UOL, Neymar ar urma să fie inclus în lotul Braziliei pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Informațiile indică faptul că stafful selecționatei a solicitat deja date medicale și sportive despre jucător, semn că acesta este foarte aproape de convocare.

„100%. Puteți fi siguri că va fi chemat”, este una dintre reacțiile citate în presa braziliană din interiorul naționalei.

Ancelotti așteaptă evaluarea finală

Selecționerul Carlo Ancelotti a evitat să confirme oficial convocarea, dar a lăsat de înțeles că Neymar rămâne în calculele sale, în funcție de starea fizică.

„Este un mare talent. Decizia o voi lua la finalul evaluării. Contează dacă este apt din punct de vedere fizic”, a spus Ancelotti recent.

Neymar a fost afectat în ultimii ani de probleme medicale, inclusiv o operație la genunchi la finalul lui 2025. Totuși, atacantul a revenit la Santos și a început să își regăsească ritmul, cu șase goluri și patru pase decisive în 14 meciuri.

La nivel internațional, starul brazilian nu a mai jucat pentru „Seleção” din 2023, însă rămâne golgheterul all-time al naționalei.

La Cupa Mondială, Brazilia va evolua în Grupa C, alături de Maroc, Haiti și Scoția, unde pornește ca favorită la calificarea în fazele eliminatorii.