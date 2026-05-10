Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Catalanii, campioni cu un egal în El Clasico

Partida Barcelona - Real Madrid, din runda 35 de La Liga , va avea loc duminică, de la ora 22:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Barcelona vine după victoria în fața lui Osasuna din deplasare, scor 2-1, și se află pe primul loc în La Liga cu 88 de puncte.

Catalanii se situează la 11 „lungimi” de rivala din Madrid, iar cu un egal în El Clasico, echipa lui Hansi Flick devine campioana Spaniei.

De cealaltă parte, Real Madrid vine după succesul din deplasare cu Espanyol, scor 2-0, și se află pe poziția a doua cu 77 de puncte.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în finala Supercupei Spaniei, iar atunci Barcelona a câștigat cu 3-2.

Hansi Flick: „La Barcelona relația dintre jucători este fantastică”

Înaintea partidei decisive pentru titlul din La Liga, presa din Spania a scris despre tensiuni uriașe la Real Madrid, culminând cu conflictul dintre Aurelien Tchouameni și Federico Valverde.

Prezent la conferința de presă pre-meci, tehnicianul Barcelonei a evitat să intre prea mult în subiect, însă a recunoscut că a fost surprins de situația de la rivali.

„Cred că aceste lucruri se întâmplă peste tot în lume, nu este ceva specific doar lui Real Madrid. Am fost puțin surprins, dar nu sunt îngrijorat, pentru că nu este echipa mea”, a spus Flick, citat de Marca.

Antrenorul german a ținut apoi să laude atmosfera din vestiarul Barcelonei și conexiunea dintre jucătorii crescuți la academia clubului.

„Aici, relația dintre toți jucătorii este fantastică, iar La Masia are o valoare specială datorită conexiunii pe care o au între ei. Clubul trebuie să continue această filosofie de dezvoltare a tinerelor talente.

Nu voi spune că nu există conflicte. Toți facem greșeli și suntem oameni, dar trebuie să știi cum să reacționezi.

Sunt fericit cu echipa mea, vorbesc cu ei, îi ascult. Comunicarea este foarte bună și asta este important pentru munca noastră”, a adăugat Flick.

