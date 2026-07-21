Mesajul lui Leandro Paredes după ce i-a luat la bătaie pe spanioli în finala Cupei Mondiale

Mesajul lui Leandro Paredes după ce i-a luat la bătaie pe spanioli în finala Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Finala Cupei Mondiale 2026 s-a încheiat cu triumful Spaniei, care a învins Argentina cu scorul de 1-0.

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Leandro ParedesSpaniaArgentinabataieCupa Mondialafinala
Din articol

După meci, au avut loc scene greu de imaginat. S-a lăsat cu o bătaie generală pe stadionul din New Jersey.

Reacția lui Leandro Paredes după incidentele din finalul meciului Spania - Argentina

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Leandro Paredes a fost personajul central în scenele regretabile de la finalul partidei. Mijlocașul argentinian a intrat într-un conflict cu fotbaliștii spanioli, l-a lovit cu pumnul pe Eric Garcia și l-a pus pe pământ pe Gavi, care venise pentru a-și apăra coechipierul.

La două zile după aceste incidente, Leandro Paredes a rupt tăcerea. Fotbalistul a transmis un mesaj emoționant pentru argentinieni în care a vorbit despre mândria simțită în momentul în care îmbrăcat tricoul naționalei Albiceleste. 

Totuși, Paredes nu a vorbit deloc despre bătaia izbucnită la finalul meciului cu Spania.

Mulțumesc, Argentina! Te iubesc azi și întotdeauna!

Astăzi scriu cu multă durere în suflet pentru că nu am reușit să vă oferim acea bucurie pe care țara noastră o merită atât de mult, dar și cu pieptul plin de mândrie, pentru că am dat tot ce am avut și am dus din nou steagul nostru cât mai sus!

Mulțumesc fiecăruia dintre cei care au făcut parte din această echipă națională, acestui grup de jucători care și-a dat viața pentru a reprezenta acest tricou și a luptat până în ultima secundă a fiecărui meci.

A fost o mândrie să fac parte din cea mai bună echipă națională a Argentinei din istorie”, a scris Leandro Paredes pe Instagram.

La scurt timp după meci, s-a scris că Leandro Paredes a primit cartonașul roșu din partea centralului Slovan Vincic, însă se pare că acest lucru nu este adevărat. În schimb, FIFA a deschis o anchetă disciplinară în legătură cu incidentele din finalul partidei.

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