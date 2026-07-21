80 de milioane de euro pentru starul lui Chivu! O nouă ofertă de proporții

De cealaltă parte, fundașul central este o piesă esențială în sistemul tactic gândit de Cristi Chivu . Din acest motiv, clubul nu este dispus să renunțe ușor la jucător. Potrivit presei din Peninsulă, conducerea milaneză solicită 80 de milioane de euro pentru a permite transferul. O eventuală mutare ar aduce fonduri importante pentru campania de achiziții a clubului.

Numele lui Alessandro Bastoni revine în centrul atenției pe piața transferurilor. După interesul arătat de Barcelona, fundașul a ajuns pe lista celor de la Al-Hilal . Simone Inzaghi cunoaște foarte bine calitățile italianului, după perioada petrecută împreună la gruparea milaneză, și dorește să colaboreze din nou cu el în liga saudită.

Agentul rupe tăcerea: „Iubește Inter”

Tullio Tinti, reprezentantul jucătorului, a intervenit în spațiul public pentru a lămuri situația, oferind detalii despre intențiile fotbalistului.

„Ce este adevărat despre Al-Hilal? Eu și jucătorii mei, în general, respectăm contractele. Mai are doi ani de contract, este super suporter al lui Inter, este îndrăgostit, astăzi nu se gândește să meargă la un alt club. Apoi, dacă sunt cluburi interesate care îi mulțumesc pe jucător și pe Inter, putem sta de vorbă. Până astăzi, totuși, toate aceste discuții nu sunt suficiente pentru a lansa o negociere serioasă.

Dacă s-a gândit vreodată să plece din Italia? Nu cred, poate eu m-aș fi gândit dacă aș fi fost în locul lui. Poate că și el s-a gândit, a fost o situație atât de nedreaptă cu Juventus din cauza unei reguli greșite... Problema adevărată o reprezintă regulile greșite, acolo era suficient să se retragă cartonașul și nu s-ar fi întâmplat nimic. Băiatul are o mare personalitate și este îndrăgostit de tricoul lui Inter. În viață sunt momente frumoase și nu doar atât, a reușit cu multă dificultate la nivel uman să iasă bine totuși”, a transmis agentul pentru Sky.