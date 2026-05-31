Se face transferul lui Ansu Fati! Cât încasează Barcelona

Ansu Fati (23 de ani) a fost, la un moment dat, starul Barcelonei și primul jucător care a preluat numărul 10 după plecarea lui Leo Messi.

Evoluțiile sale nu au mai fost cele așteptate, iar spaniolul a fost împrumutat la Brighton, iar apoi la AS Monaco. 

În Franța s-a ridicat la un nivel bun, astfel că se așteaptă ca francezii să-l transfere definitiv, deoarece nu va mai intra în planurile lui Hansi Flick pentru perioada următoare.

Ansu Fati va fi transferat definitiv de AS Monaco

Împrumutul său a expirat, iar acum cele două cluburi negociază transferul definitiv, scrie jurnalistul Gianluigi Longari. Barcelona ar vrea să obțină aproximativ 13 milioane de euro în schimbul său, o sumă modestă comparativ cu așteptările de acum câțiva ani.

În ultimul sezon la AS Monaco, Ansu Fati a evoluat în 30 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de 12 ori. Și cota sa de piață a scăzut semnificativ, iar acum este evaluat la ”doar” 15 milioane de euro.

În 2020, în vârful carierei sale, Fati era unul dintre cei mai bine cotați jucători din lotul Barcelonei, cu o valoare de piață de 80 de milioane de euro.

10 meciuri și două goluri a strâns Ansu Fati la naționala de seniori a Spaniei. A debutat în septembrie 2020, când avea doar 17 ani și 10 luni. În 2023 a câștigat Liga Națiunilor.

Tatăl lui Ansu Fati, după ratarea convocării la CM 2026: "Finalul de sezon, mai bun decât al oricărui alt atacant"

Despre situația atacantului a vorbit tatăl său, Bori Fati, care crede că Ansu a încheiat sezonul la un nivel mai bun "decât al oricărui alt atacant spaniol". Totuși, recunoaște că lipsa constanței este un argument în favoarea deciziei lui Luis de la Fuente.

"Ansu a încheiat bine sezonul și a fost într-o formă excelentă. Finalul său de sezon de la Monaco a fost mai bun decât al oricărui alt atacant spaniol. Dar dacă echipa națională nu crede asta, atunci nu putem face nimic.

Selecționerul Luis de la Fuente nu l-a convocat. Are încredere în alți jucători. Speram că va fi chemat, dar asta e.

Ansu nici nu a mai fost chemat de o perioadă lungă la echipa națională. Dacă ar fi jucat constant pentru o perioadă îndelungată, atunci sunt sigur că ar fi fost convocat pentru Cupa Mondială. E păcat, dar va avea și alte oportunități în viitor", a spus Bori Fati, citat de sport.es.

