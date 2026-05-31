Se face transferul lui Ansu Fati! Cât încasează Barcelona

Evoluțiile sale nu au mai fost cele așteptate, iar spaniolul a fost împrumutat la Brighton, iar apoi la AS Monaco.

În Franța s-a ridicat la un nivel bun, astfel că se așteaptă ca francezii să-l transfere definitiv, deoarece nu va mai intra în planurile lui Hansi Flick pentru perioada următoare.

Ansu Fati va fi transferat definitiv de AS Monaco

Împrumutul său a expirat, iar acum cele două cluburi negociază transferul definitiv, scrie jurnalistul Gianluigi Longari. Barcelona ar vrea să obțină aproximativ 13 milioane de euro în schimbul său, o sumă modestă comparativ cu așteptările de acum câțiva ani.

În ultimul sezon la AS Monaco, Ansu Fati a evoluat în 30 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de 12 ori. Și cota sa de piață a scăzut semnificativ, iar acum este evaluat la ”doar” 15 milioane de euro.