Fost număr unu mondial și câștigătoare de turneu de mare șlem, Ana Ivanovic a dezvăluit că a trăit momente neplăcute în timpul carierei de jucătoare profesionistă de tenis.

Deși a avut un succes real în circuitul WTA, culminat în finala Roland Garros 2008, încheiată cu trofeul în brațe, fosta jucătoare de tenis din Serbia afirmă că a trecut prin atacuri de panică deseori, înainte de startul partidelor oficiale.

Atacurile de panică i-au scurtat cariera Anei Ivanovic

Ana Ivanovic admite că nu a reușit să își controleze frica în momentele care precedau marile meciuri pe care le avea de jucat.

Chiar înaintea ultimului act al competiției de mare șlem de la Paris, câștigat contra Dinarei Safina, Ana Ivanovic își amintește că „a înghețat” la vestiare, înainte de a păși pe terenul Arenei Philippe-Chatrier.

Stările acute, acuzate de Ana Ivanovic înaintea marilor partide i-au grăbit retragerea din tenis, la doar 29 de ani, în 2016.