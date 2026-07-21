GALERIE FOTO Fost număr 1 WTA, Ana Ivanovic dezvăluie drama cutremurătoare care i-a scurtat cariera

Fost număr 1 WTA, Ana Ivanovic dezvăluie drama cutremurătoare care i-a scurtat cariera Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ana Ivanovic mărturisește realitatea cruntă trăită în circuitul WTA.

TAGS:
Tenis WTASerbiaRoland Garrosatacuri de panicăana ivanovic
Din articol

Fost număr unu mondial și câștigătoare de turneu de mare șlem, Ana Ivanovic a dezvăluit că a trăit momente neplăcute în timpul carierei de jucătoare profesionistă de tenis.

Deși a avut un succes real în circuitul WTA, culminat în finala Roland Garros 2008, încheiată cu trofeul în brațe, fosta jucătoare de tenis din Serbia afirmă că a trecut prin atacuri de panică deseori, înainte de startul partidelor oficiale.

Atacurile de panică i-au scurtat cariera Anei Ivanovic

Ana Ivanovic admite că nu a reușit să își controleze frica în momentele care precedau marile meciuri pe care le avea de jucat.

Chiar înaintea ultimului act al competiției de mare șlem de la Paris, câștigat contra Dinarei Safina, Ana Ivanovic își amintește că „a înghețat” la vestiare, înainte de a păși pe terenul Arenei Philippe-Chatrier.

Stările acute, acuzate de Ana Ivanovic înaintea marilor partide i-au grăbit retragerea din tenis, la doar 29 de ani, în 2016.

Ana Ivanovic

  • Ana ivanovic rochie brad cadou
×
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Nadal si Ana Ivanovici, principalii favoriti la US Open!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Verdasco nu mai are scapare! Ana Ivanovic si-a cumparat cuibusor de nebunii!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
Cel mai frumos cuplu din TENIS s-a despartit: Ana Ivanovic i-a dat papucii lui Fernando Verdasco!
ÎNAPOI LA ARTICOL

S-a retras la numai 29 de ani cu un titlu de mare șlem în palmares

Într-un comunicat oficial, Ana Ivanovic a explicat că a părăsit lumea tenisului mai devreme decât ar fi avut în plan, inițial, din cauza unei epuizări fizice și mentale.

„În ultimii ani din carieră, am trăit atacuri de panică severe, de fiecare dată când mă pregăteam să ies pe teren. Nu am vorbit niciodată despre ele, dar erau foarte intense.

Oamenii se miră ce se întâmpla în mijlocul meciurilor mele, de ce jocul meu se năruia, dar adevărul este că eram copleșită de panică și nu mai puteam continua.

Ulterior, eram cuprinsă de frica gândului de a ieși din nou pe teren pentru a juca în fața oamenilor,” s-a destăinuit Ana Ivanovic în podcastul găzduit de fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Croației, Slaven Bilic.

Ana Ivanovic și Jelena Jankovic au fost ultimele jucătoare ale Serbiei care au ocupat locul întâi în clasamentul WTA.

De-a lungul carierei, Ana Ivanovic a încasat peste 15 milioane de dolari din rezultatele obținute în turneele de tenis.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Lumi ideale nu există, dar putem tinde spre ele”. Cea mai bună șahistă a României, despre o Ungarie cu Polgár președintă
„Lumi ideale nu există, dar putem tinde spre ele”. Cea mai bună șahistă a României, despre o Ungarie cu Polgár președintă
ULTIMELE STIRI
Așa ceva nu s-a mai văzut! Ce s-a întâmplat în Fâșia Gaza în timpul finalei Spania - Argentina
Așa ceva nu s-a mai văzut! Ce s-a întâmplat în Fâșia Gaza în timpul finalei Spania - Argentina
Destinație surpriză pentru fostul mijlocaș al FCSB: va fi antrenat din nou de Charalambous și Pintilii
Destinație surpriză pentru fostul mijlocaș al FCSB: va fi antrenat din nou de Charalambous și Pintilii
Barcelona vrea să transfere un campion mondial! Clauza de reziliere e ”simbolică”
Barcelona vrea să transfere un campion mondial! Clauza de reziliere e ”simbolică”
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Vinicius Jr. și-a făcut operație estetică! Starul lui Real Madrid este de nerecunoscut
Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian
Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

"FIFA, organizație mafiotă. Argentina, ajutată!" Cristiano Ronaldo a reacționat și stârnește o mare controversă

"FIFA, organizație mafiotă. Argentina, ajutată!" Cristiano Ronaldo a reacționat și stârnește o mare controversă

De asta depinde transferul lui Denis Drăguș la FCSB: ”Un factor decisiv!”

De asta depinde transferul lui Denis Drăguș la FCSB: ”Un factor decisiv!”

Ce pedeapsă ar putea primi Leandro Paredes după bătaia din finala Cupei Mondiale

Ce pedeapsă ar putea primi Leandro Paredes după bătaia din finala Cupei Mondiale

FCSB a trimis lista la UEFA! Cum arată lotul + luptă contracronometru pentru două transferuri

FCSB a trimis lista la UEFA! Cum arată lotul + luptă contracronometru pentru două transferuri

U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate

U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate



Recomandarile redactiei
Barcelona vrea să transfere un campion mondial! Clauza de reziliere e ”simbolică”
Barcelona vrea să transfere un campion mondial! Clauza de reziliere e ”simbolică”
FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!
FCSB a rezolvat al cincilea transfer al verii!
Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian
Messi plângea, Richarlison făcea tumbe! Momente incredibile oferite de brazilian
Situație critică la FC Hermannstadt. Au plecat președintele, antrenorul și aproape toți jucătorii importanți
Situație critică la FC Hermannstadt. Au plecat președintele, antrenorul și aproape toți jucătorii importanți
Ilie Năstase, la fel ca John McEnroe: singurul jucător de care sunt „îndrăgostiți” în tenisul actual
Ilie Năstase, la fel ca John McEnroe: singurul jucător de care sunt „îndrăgostiți” în tenisul actual
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Veste mare primită de atacantul așteptat la Rapid în locul lui Albion Rrahmani
Veste mare primită de atacantul așteptat la Rapid în locul lui Albion Rrahmani
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
El chiar e profet în țara lui! Novak Djokovic, primire istorică în inima Serbiei
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului îl aplaudă la scenă deschisă
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului îl aplaudă la scenă deschisă 
CITESTE SI
Judit Polgar, fostul număr 1 mondial la şah, a refuzat să devină preşedinta Ungariei: „Nu pot reuni o naţiune divizată”

stirileprotv Judit Polgar, fostul număr 1 mondial la şah, a refuzat să devină preşedinta Ungariei: „Nu pot reuni o naţiune divizată”

Ce i-a provocat decesul soției lui Alexandru Hora de la MasterChef la doar 39 de ani. Fiul lor de 7 ani a găsit-o fără suflare: „Mama nu se mișcă și nu respiră”

protv Ce i-a provocat decesul soției lui Alexandru Hora de la MasterChef la doar 39 de ani. Fiul lor de 7 ani a găsit-o fără suflare: „Mama nu se mișcă și nu respiră”

Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

stirileprotv Tipul de autoturisme pentru care există cea mai mare cerere în programul Rabla. S-au înscris de la prima oră

Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

stirileprotv Oana Țoiu, despre includerea României în Visa Waiver: „Rămâne o prioritate, numărul de refuzuri este mai mare”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!