Fost număr unu mondial și câștigătoare de turneu de mare șlem, Ana Ivanovic a dezvăluit că a trăit momente neplăcute în timpul carierei de jucătoare profesionistă de tenis.
Deși a avut un succes real în circuitul WTA, culminat în finala Roland Garros 2008, încheiată cu trofeul în brațe, fosta jucătoare de tenis din Serbia afirmă că a trecut prin atacuri de panică deseori, înainte de startul partidelor oficiale.
Atacurile de panică i-au scurtat cariera Anei Ivanovic
Ana Ivanovic admite că nu a reușit să își controleze frica în momentele care precedau marile meciuri pe care le avea de jucat.
Chiar înaintea ultimului act al competiției de mare șlem de la Paris, câștigat contra Dinarei Safina, Ana Ivanovic își amintește că „a înghețat” la vestiare, înainte de a păși pe terenul Arenei Philippe-Chatrier.
Stările acute, acuzate de Ana Ivanovic înaintea marilor partide i-au grăbit retragerea din tenis, la doar 29 de ani, în 2016.
S-a retras la numai 29 de ani cu un titlu de mare șlem în palmares
Într-un comunicat oficial, Ana Ivanovic a explicat că a părăsit lumea tenisului mai devreme decât ar fi avut în plan, inițial, din cauza unei epuizări fizice și mentale.
„În ultimii ani din carieră, am trăit atacuri de panică severe, de fiecare dată când mă pregăteam să ies pe teren. Nu am vorbit niciodată despre ele, dar erau foarte intense.
Oamenii se miră ce se întâmpla în mijlocul meciurilor mele, de ce jocul meu se năruia, dar adevărul este că eram copleșită de panică și nu mai puteam continua.
Ulterior, eram cuprinsă de frica gândului de a ieși din nou pe teren pentru a juca în fața oamenilor,” s-a destăinuit Ana Ivanovic în podcastul găzduit de fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Croației, Slaven Bilic.
Ana Ivanovic și Jelena Jankovic au fost ultimele jucătoare ale Serbiei care au ocupat locul întâi în clasamentul WTA.
De-a lungul carierei, Ana Ivanovic a încasat peste 15 milioane de dolari din rezultatele obținute în turneele de tenis.