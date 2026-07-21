FOTO Ionuț Chirilă a început treaba la Dinamo: ”A ajuns astăzi”

Ionuț Chirilă a început treaba la Dinamo: ”A ajuns astăzi” Liga 2
SPORT.RO
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Ionuț Chirilă a fost numit oficial în funcția de antrenor principal al CS Dinamo. Tehnicianul revine pe bancă după o pauză de cinci ani și va pregăti echipa în Liga 2.

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CS Dinamo va continua să evolueze în eșalonul secund și în stagiunea 2026-2027, care va debuta la 1 august. Deși gruparea a pierdut barajul de menținere în fața celor de la Șelimbăr, cu scorul general de 1-3, și a retrogradat pe teren, bucureștenii își vor păstra poziția. Locul a devenit vacant după retragerea formației Poli Iași, care nu și-a mai putut susține activitatea competițională. Astfel, noul principal a preluat banca tehnică, înlocuindu-i pe Boris Keca și Ionel Dănciulescu.

Ionuț Chirilă a început treaba la Dinamo

La scurt timp după ce Dinamo a anunțat că Ionuț Chirilă a preluat oficial postul de antrenor principal al echipei, echipa s-a deplasat la Brașov pentru cantonamentul premergător noului sezon din Liga 2.

„Lotul dinamoviștilor a ajuns astăzi la Brașov pentru un stagiu de pregătire centralizată, prevăzut până în 29 iulie.

Antrenorul principal Ionuț Chirilă a programat ședințele de pregătire pe terenurile de la Campo Verde, noul sezon în Liga 2 urmând să înceapă pe 1 august”, a transmis CS Dinamo.

Ionuț Chirilă (60 de ani) a fost ultima oară antrenor la defuncta Academica Clinceni, de care s-a despărțit în decembrie 2021. 

Chirilă a mai pregătit în cariera sa echipele: Dinamo U19, Rapid U19, Electromagnetica, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA, Concordia Chiajna, CSMS Iași și ASA Târgu Mureș. 

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