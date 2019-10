Florin Andone: "In Turcia traiesti si mori pentru fotbal." Atacantul a vorbit in presa spaniola inaintea duelului de FOC cu Real Madrid

Florin Andone a marcat primele sale goluri in tricoul lui Galatasaray.

Andone a vorbit intr-un interviu acordat celor de la AS despre atmosfera pe care a gasit-o in Turcia si pe care nu o poate compara nici macar cu cea din Anglia sau Spania:

"Am jucat in Spania, in Anglia, pe stadioane frumoase, in locuri mari cu echipele de club. Sunt la Galatasaray de patru meciuri si nu am mai vazut asa ceva. In Turcia oamenii traiesc si mor pentru fotbal. Aici, Galatasaray este ca Real Madrid sau Barcelona. Cand mergem la meci ne intampina autocarul cu urale si flacari. Este o presiune nu doar pentru adversari ci si pentru noi", a spus Andone pentru AS.

Galatasaray o va intalni marti seara pe Real Madrid in grupele Ligii Campionilor. Andone are sanse mari sa fie titular dupa meciul foarte bun facut in campionat:

"In ultimul an nu au mai fost aceeasi echipa care au castigat cele trei Ligi ale Campionilor. Au probleme, dar sunt inca unii dintre cei mai buni, daca nu cei mai buni din lume, desi fara Cristiano si-au pierdut din eficacitate. Nu ne temem de ei. Ii respect foarte mult, dar noi credem ca putem sa ii invingem sau cel putin sa nu pierdem. Jucam la noi acasa, cu suporterii nostri. Ce avem de pierdut?", a mai spus Andone.

Atacantul roman il are drept concurent in atacul lui Galatasaray pe Radamel Falcao:

"Nu suntem competitori, suntem parteneri. Avem o relatie foarte buna. Este foarte dificil sa ma ridic la inaltimea lui Radamel. Vreau sa imi imbunatatesc jocul si daca il am langa mine ma va ajuta", a zis Andone.

Florin Andone va incerca sa marcheze din nou pentru Galatasary, in timp ce la Real Madrid toti ochii sunt pe Benzema:

"Este unul dintre cei mai buni din ultimii zece ani. Imi place stilul lui si nimeni nu o poate face la fel ca el. E ca atunci cand asculti pe cineva care canta bine, este talent pur. E diferit, chiar si fata de mine. Eu sunt mai neintemanatic", a completat Andone.

Galatasaray este pe locul 3 in Grupa A cu un singur punct reusit in egalul din deplasarea de la Bruge: