Florin Andone a intrat in ISTORIE! A marcat o dubla pentru Galata si l-a egalat pe Hagi! Performanta memorabila reusita de atacantul roman

Florin Andone a marcat doua goluri pentru Galata in meciul de pe teren propriu cu Sivasspor.

Atacantul roman, Florin Andone, a marcat o dubla pentru Galatasaray, in meciul disputat pe teren propriu in fata celor de la Sivasspor, scor 3-2. Primul gol a fost reusit dupa o cursa spectaculoasa a lui Andone, care a diblat doi adversari si a trimis un sut care a ajuns direct in vinclul portii. Al doilea gol a fost reusit din penalty, lovitura de la 11 metri obtinuta tot de acelasi Andone.

Andone a egalat o performanta care dateaza de acum 18 ani. In 2001, Gheorghe Hagi reusea sa marcheze o dubla pentru Galata intr-un meci cu Trabzonspor, iar de atunci niciun roman nu a mai izbutit aceasta performanta.

Florin Andone: "Sper sa fie doar inceputul!"



Atacantul roman a declarat la finalul partidei ca spera ca aceste goluri sa fie doar un inceput si sa contiune sa marcheze goluri pentru Galata.

"Aveam nevoie de aceste trei puncte. Ne-am dorit mult aceasta victorie. Ne-am intors de la echipele nationale cu un succes. Sunt fericit sa inscriu goluri. Sper ca acestea au fost doar primele doua goluri pentru Galatasaray si ca acestea vor deveni repede istorie. Partida de astazi mi-a dat multa incredere. Trebuie sa muncesc pentru a ajunge la cel mai inalt nivel al meu", a declarat Florin Andone la finalul partidei.