AEK Atena, care va juca joi cu Universitatea Craiova în Conference League, a arătat că este în mare formă, câştigând cu 5-0 în faţa lui Panetolikos, la Agrinio.

Mexicanul Orbelin Pineda (26), portughezul Joao Mario (34), croatul Robert Ljubicic (62, 65) şi grecul Konstantinos Chrysopoulos (77) au marcat pentru AEK, la care Răzvan Marin a evoluat 68 de minute, în timp ce Alexandru Măţan a fost integralist la Panetolikos.

Campioana Olympiacos Pireu a remizat în deplasare cu Aris Salonic, 0-0, meci în care mijlocaşul român Olimpiu Moruţan a fost introdus la gazde în minutul 85.

Aris Salonic și Panetolikos sunt despărțite acum de două puncte



În acest moment, adică după 14 etape disputate, Aris se află pe locul 7, cu 17 puncte, iar Panetolikos pe 9, cu 15 puncte.

Felul în care se dispută campionatul elen le face pe ambele echipe ale românilor să aibă șanse pentru play-off-ul de cupe europene (locurile 5-8, pentru că primele patru clasate vor juca în play-off-ul pentru titlu), dar să aibă și emoții la retrogradare (locurile 9-14 intră în play-out).

Play-off-ul de cupe europene (locurile 5-8) se va disputa ca atare însă doar dacă echipa care va câștiga Cupa Greciei termină în Top 4 în campionat.

Pentru titlu se vor bate doar primele patru clasate, momentan Olympiacos Pireu, AEK Atena, PAOK Salonic și Levadiakos - însă Panathinaikos, de pe locul 5, are un meci mai puțin disputat, și ar putea-o egala la puncte pe Levadiakos.

Clasamentul din Super Liga Greciei

