"S-a apropiat de cel mai bun nivel al sau!" Panica pentru Real Madrid! Florin Andone a bagat SPAIMA in galacticii lui Zidane inainte de meciul cu Galata din Champions League! Ce scriu cei de la MARCA

Galatasaray o va intalni pe Real Madrid, meci din grupele Champions League.

Florin Andone a izbutit o dubla pentru Galatasaray in ultimul meci si a intrat in istorie, egaland performanta lui Gica Hagi de acum 19 ani. Galatasaray o va intalni pe Real Madrid in Champions League, in meciul al treilea din grupa A a competitiei. Presa din Spania e de parere ca Andone il va face usor, usor uitat pe Falcao. Acestia si-au adus aminte de perioada lui Andone in tricoul celor de la Deportivo la Coruna si de forma care l-a consacrat pe internationalul roman.

"Imprumutat cu 700.000 de euro de la Brighton, in ultimele zile de mercato, Florin Andone devine usor, usor, un punct de referinta in ofensiva lui Galatasaray. In Turcia, Andone si-a recapatat forma pe care a aratat-o impotriva lui Real Madrid, in tricoul lui Deportivo. Cu cele doua goluri marcate impotriva lui Sivasspor, Florin Andone s-a apropiat de cel mai bun nivel al sau si l-a facut uitat pe Falcao, care are constant probleme fizice", spun cei de la Marca.