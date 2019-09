Tot mai greu pentru Florin Andone! Romanul, in tribune la derby-ul Turciei: situatie dificila pentru atacant

Florin Andone nu a fost in lot pentru derby-ul turciei dintre Galatasaray si Fenerbahce.

Romanul a plecat de la Brighton in speranta ca va prinde mai multe minute la Galatasaray, insa nu reuseste sa se impuna in lotul turcilor.

Andone a jucat intr-un singur meci de cand a plecat de la Brighton. Fatih Termin l-a lasat pe atacantul roman in afara lotului, linia de atac a turcilor fiind formata din Radamel Falcao, Ryan Babel, Belhanda si Feghouli.

Florin Andone a stat in tribune alaturi de ivorianul Jean Michael Seri, lasat si el in afara lotului. Seri a fost adus in aceasta vara din Anglia, de la Fulham.

Galatasaray - Fenerbahce s-a incheiat 0-0!