GOL FLORIN ANDONE | Reactia comentatorului turc dupa cursa fabuloasa de 40 de metri incheiata cu o torpila in vinclu: VIDEO

Florin Andone a marcat primele sale goluri pentru Galatasaray.

Florin Andone a marcat primele sale goluri in tricoul lui Galatasaray. El a punctat de doua ori in prima repriza a meciului de campionat cu Sivasspor. Prima reusita a fost o bijuterie. Andone a facut o cursa de 40 de metri si a finalizat cu o torpila in vinclu. Al doilea gol a venit din lovitura de la 11 metri. Pentru Galatasaray a punctat in repriza a doua si olandezul Ryan Babel.

Reactia comentatorului turc la golul lui Andone: VIDEO