"Eu de ce nu am avut parte de acelasi tratament?" Florin Andone, atac la adresa lui Brighton dupa imprumutul la Galata! Internationalul roman risca sa fie dat afara de englezi

Florin Andone ii critica pe cei de la Brighton dupa imprumutul la Galata.

Florin Andone (26 de ani) a fost imprumutat de Brighton la Galata, insa internationalul roman ii critica pe englezi si lanseaza un atac la adresa acestora.

"Sunt foarte dezamagit de ce s-a intamplat. Nu spun ca sunt foarte bun, dar nu am primit aceleasi sanse ca ceilalti jucatori. Am adus mai multi jucatori care au evoluat in multe meciuri consecutive pentru a intra in forma.

Eu de ce nu am avut parte de acelasi tratament? Sunt foarte dezamagit cu clubul pentru aceasta situatie. Vreau sa raman la Galatasaray", a spus Andone pentru theathletic.com

Andone: "Vreau sa raman aici tot sezonul"



Galata are o optiune de cumparare pentru Andone care poate fi activata in ianuarie, insa Andone spera sa ramana in Turcia, chiar daca il are concurent direct pe post pe columbianul Radamel Falcao.

"Ei au optiunea de cumparare care poate fi activata in ianuarie. Sa fiu sincer, nu vreau sa ma intorc atunci. Vreau sa fiu aici tot sezonul. Stiu ca va fi greu.

Falcao este un mare atacant, un jucator incredibil, dar asta e o experienta foarte buna pentru mine. Voi incerca sa invat de la Falcao si sa imi imbunatatesc jocul", a mai spus Andone.

Andone a prins contractul carierei. Conform presei din Turcia, acesta va castiga 2.5 milioane de euro pe sezon. Acest salariu il face sa fie cel mai bine platit jucator roman din acest moment. Urmatorii pe lista sunt: Stefan Radu cu 1.4 milioane de euro la Lazio, Vlad Chiriches si Razvan Marin care au cate 1 milion de euro la Sassuolo si Ajax si Ionut Radu cu 800.000 de euro la Genoa.