"E usor sa bati Real decat sa bati Suedia!" Florin Andone este pregatit de duelul cu Real Madrid din Champions League

Se teme mai tare de Suedia decat de Real Madrid

Florin Andone se teme de Suedia mai mult decat se teme de Real Madrid.

Florin Andone (26 ani) a oferit un interviu celor de la El Transistor in care a vorbit de duelurile care il asteapta atat la echipa de club, cat si la nationala. Prefatand duelul cu Real Madrid din Champions League, Andone incurajeaza lumea sa vina la stadion, datorita atmosferei incendiare pe care fanii Galatei o fac.

"Fanii vor ingreuna situatia celor de la Real Madrid. Le recomand tuturor celor care pot veni la stadionul nostru sa o faca, cel putin o data in viata, ca a vada cum este galeria celor de la Galatasaray.

Galatasaray misca multa lume, multi suporteri. Este ca Real Madrid sau Barcelona in Spania. Daca as putea alege un jucator de-al Madridului care sa nu joace impotriva noastra, ar fi Benzema sau Ramos. Am jucat de multe ori impotriva celor de la Real Madrid, mereu am avut ocazii. Vom incerca sa le aducem o bucurie fanilor", a spus Florin Andone.

Florin Andone a jucat 7 ani in Spania, inca din 2011, cand a ajuns la echipa a doua a celor de la Villareal, liber de contract. Andone a jucat si in Primera Division, la prima echipa a celor de la Deportivo La Coruna, unde a stat doi ani, pana in 2018 cand s-a alaturat celor de la Brighton. Din luna septembrie, se afla sub forma de imprumut pentru un an, la Galatasaray.

Andone a vorbit si despre situatia nationalei Romaniei si obligatia de a castiga meciul cu Suedia pentru a putea ramane cu sanse de calificare la EURO 2020.

"Trebuie sa castigam cu Suedia si sa remizam cu Spania. Cred ca ne va fi mai greu sa batem pe Suedia, decat o sa ii fie Galatei sa o bata pe Real", a spus Andone.