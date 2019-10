Florin Andone: "Este un vis sa imbraci tricoul echipei nationale" Atacantul este gata sa rupa plasele cu Feroe si Norvegia: "Andrei Sevcenko este idolul copilariei mele"

Florin Andone isi doreste sa califice nationala la EURO. Meciurile Romaniei cu Feroe si Norvegia se vad la PRO TV, pe 12 si 15 octombrie.

Florin Andone a facut cateva dezvaluiri din viata personala intr-un interviu acordat celor de la FRF. Romanul a raspuns la cateva intrebari care i-au fost adresate de fanii echipei nationale.

Numele unei posibile carti a lui Florin Andone: "Never give up"

"Never give up. Am avut incredere de mic in mine, am incercat tot timpul sa lupt, sa imi ating obiectivul. Am trecut prin foarte multe etape, nu mi-a fost usor sa ajung unde am ajuns in ziua de azi. Am muncit din greu, am fost serios, mi-am vaziut de treaba mea si am incercat sa dau totul ca sa ajung fotbalist profesionist", a spus atacantul.

Daca nu ar fi ajuns fotbalist, Florin Andone si-ar fi dorit o cariera de politist:

"De mic copil mi-ar fi placut sa fiu politist, dar sincer cred ca tot ceva in fottbal o sa fiu...antrenor, preparator fizic, impresar. Mi-ar face mare placere sa continui in fotbal", a mai zis Andone.

Cel mai frumos meci de fotbal: "A fost un sentiment de nedescris"

"Cel mai frumos sentiment este cand joci pentru echipa nationala. Pentru orice roman este un vis sa imbraci tricoul echipei nationale. Cel mai frumos meci pe care l-am simtit in pielea mea a fost meciul cu Franta cand am fost la Euro, primul meci Franta - Romania. A fost un plus de adrenalina, este un sentiment de nedescris sa ajungi asa departe si sa reprezinti echipa Romaniei si mi-as dori din toata inima sa ne putem califica si anul acesta pentru urmatorul Euro. Ar fi un vis sa fim din nou acolo."

Titular sau rezerva cu gol: "Prefer sa fiu rezerva si sa intru sa dau golul"

"Toti jucatorii ne dorim sa jucam titular. Tot timpul esti un pic trist cand nu esti in primul 11, dar sunt momente in care trebuie respectate deciziile sau strategia este facuta in asa fel incat sa ai un beneficiu mai mare daca esti rezerva. Depinde de scor, daca ar fi 1-0 si sa intru eu de pe banca de rezerve sa dau golul, prefer sa fiu rezerva si sa intru sa dau golul. Este mult mai important decat sa joc titular si sa nu contribui foarte mult pentru echipa. Toti vrem sa jucam titulari, dar in acelasi timp vrem sa dam goluri."

Florin Andone a dezvaluit si care au fost atacantii ce i-au inspirat cariera:

"Andrei Sevcenko este idolul copilariei mele. Mi-a placut foarte mult cand a jucat la Milan, cand era numarul 1. L-am urmarit foarte mult si va dati seama ca a fost unul dintre cei mai buni atacanti din lume cand a fost la nivelul cel mai mare in 2004-2005. Mi-a placut foarte mult si Adrian Mutu, care pentru Romania a fost cel mai bun atacant din toate timpurile din punctul meu de vedere", a mai spus Andone.