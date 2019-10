Tot mai greu pentru Florin Andone! "Galata nu asteapta pe nimeni. El nu este marcator" Viitorul nu suna bine pentru roman la campioana Turciei

Florin Andone a ajuns in aceasta vara sub forma de imprumut la Galatasaray, nemultumit de faptul ca nu i se ofereau suficiente sanse de joc la Brighton.

Totusi, romanul s-a trezit in aceeasi postura si la turci. Andone a fost trecut in linia a doua, avand in vedere ca la Galatasaray, pe postul sau, au ajuns si Radamel Falcao si Ryan Babel.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep Gazisehir, adversara lui Galatasaray in campionatul turc, e de parere ca pentru Andone va fi foarte greu sa se impuna ca titular. Tehnicianul a explicat ca cei de la Galatasaray au o filosofie diferita in ceea ce priveste jucatorii.

"Pentru Florin Andone e greu. Si Galatasaray are 10 puncte, e in spatele nostru cu un punct. Va fi destul de greu pentru el, mai ales cu concurenta pe care o are. La Galata nu te asteapta nimeni, trebuie sa marchezi, sa te impui. El este un jucator bataios, care pune suflet foarte mult, dar nu este marcator", a spus Marius Sumudica.

Florin Andone a fost rezerva la Galatasaray si in meciul cu PSG din grupele UEFA Champions League, castigat de francezi cu 1-0. El a intrat pe teren in minutul 64, in locul lui Babel, insa nu a avut nicio interventie notabila. In schimb, el nu a fost in lot pentru derby-ul Turciei dintre Galatasaray si Fenerbahce.