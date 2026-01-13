Chiar dacă nimeni nu se aștepta la această mișcare din partea lui Florentino Perez, acesta a decis că o schimbare la nivelul staff-ului tehnic este cea mai bună mișcare pentru momentul în care se află echipa sa acum. În locul lui Alonso, la ”cârma” echipei a fost numit Alvaro Arbeloa.



Jurgen Klopp și Enzo Maresca, antrenorii doriți de Florentino Perez



Dar Real Madrid pregătește un nume sonor pentru banca tehnică, cel mai probabil din vară. Florentino Perez și-a făcut deja lista, care începe cu Jurgen Klopp (58 de ani), fostul antrenor al lui Liverpool, liber de contract de un an și jumătate, după plecarea sa de pe Anfield.



Germanul a plecat de la Liverpool în 2024, invocând faptul că ”are nevoie de o pauză”. A fost imediat cooptat de RedBull în funcția de consilier al echipelor patronate de gigantul austriac, astfel că fostul antrenor de pe Anfield nu stă nici acum departe de fotbal.



Klopp este marele vis al lui Florentino Perez și îl plasează pe acesta în fruntea listei de priorități, cel mai probabil pentru pauza competițională din vară, scrie footmercato.net. Celălalt antrenor de pe lista lui Real Madrid este Enzo Maresca (45 de ani), recent demis de Chelsea.



Italianul ar fi ”varianta de rezervă” în planul lui Real Madrid în cazul în care Klopp va decide să mai stea o perioadă departe de fotbal. Totuși, este greu de crezut că germanul ar refuza o propunere venită din partea echipei de pe ”Bernabeu”.



Xabi Alonso, îngrozit de puterea jucătorilor în fața antrenorului, la Real Madrid



AS a notat că, pe măsură ce și-a dat seama că Real îl poftește să plece, Xabi Alonso a început să zică tot ce avea pe suflet. Concret, el a acuzat vehement faptul că la formația madrileană jucătorii au o influență mult prea mare asupra conducerii.



„Xabi, la întâlnirea care a oficializat plecarea sa, a insistat că e inadmisibil ca un club să le dea jucătorilor o putere atât de mare. El consideră că aceasta a fost problema principală în mandatul său. Xabi Alonso le-a spus șefilor săi că l-au lăsat fără protecție în fața vestiarului. Ca i-au călcat în picioare autoritatea. Xabi Alonso a fost criticat de conducere, pentru că n-ar fi câștigat vestiarul, dar tehnicianul a considerat că vestiarul era imposibil de controlat pentru că șefii au luat mereu partea jucătorilor, inclusiv când a fost vorba de decizii strict sportive“, a dezvăluit jurnalistul Antón Meana.

