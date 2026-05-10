Decizia luată de Real Madrid după ce tatăl lui Hansi Flick a decedat chiar înainte de ”El Clasico”

Cu doar câteva ore înaintea meciului, Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a aflat că tatăl său s-a stins din viață. În ciuda tristei vești, tehnicianul german se va afla pe banca tehnică la El Clasico.

Real Madrid, comunicat oficial după moartea tatălui lui Hansi Flick

După aflarea veștii morții tatălui lui Hansi Flick chiar înainte de meci, clubul de pe Santiago Bernabeu a decis să reacționeze printr-un comunicat oficial. Madrilenii i-au transmis condoleanțe antrenorului Barcelonei

”Real Madrid, președintele său și Consiliul Director regretă profund decesul tatălui lui Hansi Flick, antrenorul lui FC Barcelona.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțe și afecțiune familiei sale și tuturor celor apropiați. Odihnească-se în pace”, a spus comunicatul emis de Real Madrid.