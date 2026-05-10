Decizia luată de Real Madrid după ce tatăl lui Hansi Flick a decedat chiar înainte de ”El Clasico”

”El Clasico” Barcelona - Real Madrid se joacă în această seară, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cu doar câteva ore înaintea meciului, Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a aflat că tatăl său s-a stins din viață. În ciuda tristei vești, tehnicianul german se va afla pe banca tehnică la El Clasico.

Real Madrid, comunicat oficial după moartea tatălui lui Hansi Flick

După aflarea veștii morții tatălui lui Hansi Flick chiar înainte de meci, clubul de pe Santiago Bernabeu a decis să reacționeze printr-un comunicat oficial. Madrilenii i-au transmis condoleanțe antrenorului Barcelonei

Real Madrid, președintele său și Consiliul Director regretă profund decesul tatălui lui Hansi Flick, antrenorul lui FC Barcelona.

Real Madrid dorește să transmită condoleanțe și afecțiune familiei sale și tuturor celor apropiați. Odihnească-se în pace”, a spus comunicatul emis de Real Madrid.

Barcelona - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Barcelona vine după victoria în fața lui Osasuna din deplasare, scor 2-1, și se află pe primul loc în La Liga cu 88 de puncte. Catalanii se situează la 11 „lungimi” de rivala din Madrid, iar cu un egal în El Clasico, echipa lui Hansi Flick devine campioana Spaniei.

De cealaltă parte, Real Madrid vine după succesul din deplasare cu Espanyol, scor 2-0, și se află pe poziția a doua cu 77 de puncte. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în finala Supercupei Spaniei, iar atunci Barcelona a câștigat cu 3-2.

