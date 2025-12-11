Nu a stat, însă, departe de fotbal. A venit consilierul echipelor din portofoliul Redbull, iar viitorul său în antrenorat a fost pus sub semnul întrebării, având în vedere că a avut câteva oferte pe care le-a refuzat categoric în această perioadă.
Antrenorul german ar face, însă, o excepție. Este gata să antreneze Real Madrid dacă Florentino Perez va apela la serviciile sale, scrie publicația britanică The Sun.
Jurgen Klopp ar vrea s-o antreneze pe Real Madrid
Chiar dacă cei de la Real Madrid și-au arătat susținerea față de antrenorul Xabi Alonso, în ciuda rezultatelor modeste din ultima perioadă, există zvonuri potrivit cărora acesta ar putea fi demis curând. Klopp are deja o înțelegere cu cei de la RedBull potrivit căreia va părăsi postul său dacă este chemat pe ”Bernabeu”.
„Nu mai vreau să lucrez ca antrenor. Cred că nu voi mai fi antrenor. Dar nu știi niciodată. Am 58 de ani. Dacă aș începe din nou la 65, oamenii ar spune: 'Dar ai declarat că nu vei mai face asta niciodată!'. Așa cred acum. 100%. Nu-mi lipsește nimic”, spunea recent Klopp.
”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.
Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).