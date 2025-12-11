Nu a stat, însă, departe de fotbal. A venit consilierul echipelor din portofoliul Redbull, iar viitorul său în antrenorat a fost pus sub semnul întrebării, având în vedere că a avut câteva oferte pe care le-a refuzat categoric în această perioadă.



Antrenorul german ar face, însă, o excepție. Este gata să antreneze Real Madrid dacă Florentino Perez va apela la serviciile sale, scrie publicația britanică The Sun.



Jurgen Klopp ar vrea s-o antreneze pe Real Madrid



Chiar dacă cei de la Real Madrid și-au arătat susținerea față de antrenorul Xabi Alonso, în ciuda rezultatelor modeste din ultima perioadă, există zvonuri potrivit cărora acesta ar putea fi demis curând. Klopp are deja o înțelegere cu cei de la RedBull potrivit căreia va părăsi postul său dacă este chemat pe ”Bernabeu”.

