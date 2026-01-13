LIVE VIDEO AS Roma - Torino, EXCLUSIV pe VOYO! Aflăm adversara Interului lui Chivu din sferturile Coppa Italia
Meciurile din Cupa Italiei sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, AS Roma și Torino se întâlnesc în optimile Coppa Italia.
Câștigătoarea va juca în sferturi contra lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.
Ce meciuri s-au jucat până acum în optimile Cupei
Juventus Torino - Udinese 2-0
Atalanta - Genoa 4-0
Napoli - Cagliari 1-1, 9-8 d.l.d.
Inter Milano - Venezia 5-1
Bologna - Parma 2-1
Lazio - AC Milan 1-0
* Fiorentina - Como se joacă pe 27 ianuarie
Programul sferturilor din Coppa Italia
Bologna - Lazio
Atalanta - Juventus Torino
Inter Milano - AS Roma/Torino
Napoli - Fiorentina/Como
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News