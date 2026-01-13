LIVE VIDEO AS Roma - Torino, EXCLUSIV pe VOYO! Aflăm adversara Interului lui Chivu din sferturile Coppa Italia

AS Roma - Torino, EXCLUSIV pe VOYO! Aflăm adversara Interului lui Chivu din sferturile Coppa Italia Serie A
Meciurile din Cupa Italiei sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

AS RomaTorinoCoppa ItaliaInter MilanoCristian Chivu
AS Roma - Torino

EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, AS Roma și Torino se întâlnesc în optimile Coppa Italia.

Câștigătoarea va juca în sferturi contra lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.

Ce meciuri s-au jucat până acum în optimile Cupei

Juventus Torino - Udinese 2-0

Atalanta - Genoa 4-0

Napoli - Cagliari 1-1, 9-8 d.l.d.

Inter Milano - Venezia 5-1

Bologna - Parma 2-1

Lazio - AC Milan 1-0

* Fiorentina - Como se joacă pe 27 ianuarie

Programul sferturilor din Coppa Italia

Bologna - Lazio

Atalanta - Juventus Torino

Inter Milano - AS Roma/Torino

Napoli - Fiorentina/Como

