Din articol Final Four Cupa României, LIVE pe Pro Arena și VOYO

Gloria Bistrița și SCM Râmnicu Vâlcea se vor înfrunta pentru trofeul Cupei României de la ora 17:30, live pe Pro Arena și VOYO. Finala mică, Minaur Baia Mare - SCM Universitatea Craiova va avea loc tot azi,10 mai, de la ora 14:30, în direct pe Pro Arena și VOYO.

În prima semifinală a zilei, SCM Rm. Vâlcea a dispus de Minaur Baia Mare, scor 34-27 (14-15), iar în cea de-a doua, Gloria Bistriţa a eliminat pe SCMU Craiova, scor 36-29 (16-16). Deţinătoarea trofeului, campioana CSM Bucureşti, nu s-a calificat la Turneul F4. Cupa României se află la ediţia a 41-a.

SCM Râmnicu Vâlcea a învins-o în prima semifinală pe echipe gazdă, CS Minaur Baia Mare, cu 34-27 (14-15), după o repriză secundă de excepție. În min. 46, scorul era de 23-22 pentru oaspete, are s-au desprins decisiv cu patru goluri consecutive.Tuva Hoeve Ulsaker a reușit 9 goluri pentru învingătoare, Julia Monika Maidhof a marcat 5 goluri, iar Asma Elghaoui și Daphne Gautschi. Portarul Gabrijela Bartulovic a avut 14 intervenții.

De la Minaur s-au evidențiat Jessica Quintino Ribeiro (9 goluri), Maria Gomes Da Costa (7) și portarul Yuliya Dumanska (11 intervenții). În cealaltă semifinală, CS Gloria Bistrița a dispus de SCM Universitatea Craiova cu scorul de 36-29 (16-16). Danila Patricia So Delgado Pinto a marcat 11 goluri pentru Gloria, iar Paula Arcos Poveda a reușit 7. Valentina Blazevic, cu 8 goluri, s-a remarcat de la SCM Craiova.