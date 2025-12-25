Plecat de la Liverpool, Klopp a stat doar șase luni fără angajament. Din ianuarie 2025 este șeful departamentului global de fotbal la Red Bull, concernul care finanțează cluburi precum RB Leipzig, RB Salzburg, Paris FC, RB Bragantino, New York Red Bulls și are acțiuni la Leeds United.

Red Bull exclude posibilitatea plecării lui Jurgen Klopp



În ultima perioadă, după rezultatele slabe ale lui Xabi Alonso pe banca lui Real Madrid, presa spaniolă a scris că Jurgen Klopp ar fi devenit noua țintă a președintelui Florentino Perez pentru postul de antrenor.



Oliver Mintzlaff, patronul Red Bull, exclude însă posibilitatea ca Jurgen Klopp să părăsească funcția actuală și să revină în antrenorat. Mai mult, dezvăluie că germanul nici măcar nu are o clauză de reziliere.



"Jurgen Klopp a fost cea mai bună achiziție a noastră, una fără sumă de transfer. Se află într-un dialog constant cu managerii cluburilor, iar discuțiile pe care le poartă cu tinerii jucători pe care vrem să-i transferăm sunt cruciale.



Jurgen se simte ca acasă alături de noi. Contractul său nu include o clauză de reziliere, iar angajamentul său față de noi este unul total", a spus Oliver Mintzlaff, pentru Bild.

Jurgen Klopp: "Așa cred acum, la 58 de ani: nu voi mai fi niciodată antrenor"



După ce a părăsit Liverpool, Klopp a stat departe de fotbal aproximativ șase luni. La începutul acestui an, a decis să revină, însă nu ca antrenor, ci ca director al departamentului global de fotbal pentru Red Bull, o companie puternic implicată la cluburi precum RB Leipzig (Germania), RB Salzburg (Austria), Paris FC (Franța), Red Bull Bragantino (Brazilia), New York Red Bulls (SUA) sau RB Omiya Ardija (Japonia). De asemenea, compania este acționar minoritar și la Leeds United, grupare din Premier League.



În fișa postului, Klopp trebuie să consolideze o filosofie de joc în rândul echipelor din rețeaua Red Bull, să se ocupe de scouting, dar și să fie un mentor pentru antrenorii și directorii sportivi de la cluburile menționat anterior. Într-un amplu interviu pentru The Athletic, publicat în octombrie, neamțul a recunoscut că se simte mult mai relaxat în noul rol și a exclus o revenire în antrenorat, cel puțin pentru moment.



"Dacă aștept în fața televizorului meciurile din weekend? Deloc! Am fost foarte fericit când am văzut cum joacă Liverpool și am urmărit câteva partide, dar nu e ca și cum sunt foarte entuziasmat atunci când vine weekend-ul și încep meciurile.



Acum nici măcar nu mai știu ce la oră încep meciurile. M-am deconectat. Am început să practic diferite sporturi, m-am bucurat de viață, am petrecut timp cu nepoții. Lucruri normale care au fost făcute știind că, la un moment dat, voi lucra din nou. În același timp, știind că nu voi mai fi niciodată antrenor. Așa cred acum, la 58 de ani, dar nu se știe niciodată. Cert e că nu-mi lipsește nimic acum", a spus Klopp.

