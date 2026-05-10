Șoc în Bănie! Universitatea Craiova poate pierde un titular liber de contract

Alexandru Cicâldău a fost împrumutat la Universitatea Craiova în luna septembrie, însă mijlocașul a semnat doar pe un sezon, iar înțelegerea va expira la finalul lunii iunie.

Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că Alexandru Cicâldău va rămâne în Bănie doar în anumite condiții. Oltenii vor fi nevoiți să îi mărească salariul pentru a-l convinge pe unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei să rămână în Bănie.

Dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci Cicâldău va rămâne, se pare, liber de contract.

”Cicâldău are opțiunea de a continua la Craiova într-un anumit context. Trebuie să primească un contract mai mare față de cel din acest sezon. Totul este scris în contract. Ori îi oferă un salariu mai mare, ori îl lasă liber. El ori primește un contract mai bun, ori rămâne liber de contract.

Așa a fost discuția de la bun început. Este un jucător important, cu experiență. Sper să rămână. În vară se va ști clar, imediat după ce se termină campionatul. Dacă pentru Craiova vine o ofertă, suma de transfer se împarte între cluburi. Este un jucător cu experiență”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.