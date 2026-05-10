Pentru Pușcaș, acesta este primul gol după o pauză de 408 zile! Ultima sa reușită a fost în Turcia, pe vremea când evolua pentru Bodrum, într-un meci cu Fenerbahce, pierdut cu 2-4.

Pentru atacant, este a șaptea partidă din acest sezon pentru Dinamo. Recent, acesta a dezvăluit că este chinuit de o accidentare , din cauza căreia nu poate evolua la întreaga sa capacitate.

George Pușcaș (30 de ani) a spart gheața și a marcat primul gol pentru Dinamo, în minutul patru al meciului de pe ”Arcul de Triumf”. Atacantul transferat în iarnă de ”câini” a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea excelentă a lui Danny Armstrong.

În clasamentul play-off-ului, echipa pregătită de Zeljko Kopic se află pe locul 4 cu 34 de puncte. După șapte etape, ”câinii” au înregistrat două victorii, două remize și trei înfrângeri.

Formația dirijată de Bogdan Andone e ultima în play-off cu 30 de puncte. O singură victorie a bifat FC Argeș, la care s-au adăugat două remize și patru eșecuri.

George Pușcaș: ”Vreau să-mi ajut echipa mai mult”

„Mă simt din ce în ce mai bine, fizic și psihic sunt din ce în ce mai bine. Vreau să-mi ajut echipa din ce în ce mai mult, cum se va termina voi lua o decizie în ceea ce se va întâmpla cu durerea mea, cum o să mă simt la final.

Acum sunt bine, strâng din dinți ca să pot să fiu disponibil. (n.r. - O decizie adică o operație?) Da, operație, tratament, să vedem dacă va continua să mă doară așa. Dacă se va ameliora durerea, nu voi lua în considerare operație, dar dacă va continua, nu mă ascund de asta.

Nu cred că mult. Câteva săptămâni, e o operație înghinală, de hernie, știe toată lumea. O lună, cel mult două. Nu cred că e mai mult de atât. Am fost la mai mulți specialiști, în mintea mea eu știu decizia. Dacă se va schimba ceva, voi fi eu primul care voi zice. Voi vedea de la meci la meci cum va decurge (n.r. - durerea)”, spunea Pușcaș, săptămâna trecută.