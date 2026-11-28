Gustavo Varela (21 de ani), fiul lui Fernando Varela (39), fost căpitan la FCSB, le-a atras atenția celor de la FC Barcelona!

Gustavo Varela, urmărit atent de Barcelona

Varela, atacantul echipei Monza, este al doilea golgheter al campionatului italian, cu 11 goluri în 11 meciuri, după Donyell Malen de la AS Roma cu 12 reușite.

Fiul lui Fernando Varela a fost transferat vara trecută de la Benfica pentru aproximativ 2,5 milioane de euro și a început deja să atragă interes în toată Europa.

Un vârf monitorizat de giganții europeni

Inter, Juventus, Napoli, Arsenal și Barcelona îl urmăresc cu mare atenție, potrivit Sky Italia.

Monza solicită o sumă cuprinsă între 25 și 30 de milioane de euro, iar Benfica a păstrat un procent de 20% dintr-un potențial viitor transfer.